Güngören'de 2 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı kahvehane saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

- Güngören'deki kahvehane saldırısı davası başladı

Ahmet YEŞİLMEN/ Güngören'de Ulstraslan tribün liderlerinden İslam Gündüz'ün kahvehanesine yapılan ve 2 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, 6'sı firari 11 sanığın yargılandığı dava Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Merkez Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi'nde 30 Ağustos 2023'te Ultraslan tribün liderlerinden İslam Gündüz'ün kahvehanesinin önüne gelen şüpheliler kahvehaneyi kurşun yağmuruna tutmuştu. Saldırıda kahvehaneden de karşılık verilince çatışma çıkmıştı. Çatışmada 2 kişi ölürken 4 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili çalışmalarda, şüpheliler Berkay Denizci, Yakup Yıldız, Ekrem Kuşak, Metin Saldız, Dursun Ulutaş, Burak Özgürhan Kılıç, Oktay Yalçın, Yusuf Yıldız ve Serhat Türe ile birlikte toplam 9 kişi 2 araçla olay yerine geldiği, şüpheliler Berkay Denizci, Yakup Yıldız, Ekrem Kuşak ve Metin Saldız'ın araçtan indikten sonra koşarak kahvehaneye silahla ateş açtıkları belirlendi. Saldırı sırasında kahvehanede çalışan Aydın Aslan ve İslam Gündüz'ün kardeşi Ahmet Gündüz'ün de karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada yoldan geçen 59 yaşındaki Servet Aytaş ve Burak Kan hayatını kaybetmişti. Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ve detayları ortaya çıktı.

ÇATIŞMA KAMERADA

Güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, kahvehanenin önüne koşarak gelen şüphelilerin silahla ateş açtığı, bu sırada kahvehaneden de karşılık verildiği görülüyor. Saldırganlardan Berkaz Denizci'nin ayağından vurulup yere düştüğü ardından koşarak uzaklaştığı görülüyor. Öte yandan saldırısı sırasında kahvehane sahibi İslam Gündüz'ün 10 yaşındaki çocuğunun da kahvehanede olduğu, panikle kaçtığı görülüyor.

İLK DURUŞMA YAPILDI

2 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin ise yaralandığı olaya ilişkin 6'sı firari 11 sanığın yargılanmasına başlandı. Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya müştekiler, 5 tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı.

Saldırganlardan sanık Denizci, olay anında vurulduğunu kim tarafından vurulduğunu bilmediğini, olay yerinden kaçarak eşinin ailesinin evine gittiğini ve sürekli silah taşıdığını belirtti.

'KORSAN TAKSİCİYİM'

Korsan taksicilik yaptığını söyleyen tutuklu sanık Dursun Ulutaş ifadesinde, "Olay günü firari sanık Yusuf Yıldız bana 'Berkay Denizci'nin kayınvalidesinin evine gidelim. Berkay'ı alalım.' dedi. Bende para karşılığında kabul ettim. Araçla yukarı çıkarken Yusuf bana yol tarif ediyordu. Bir ses duydum. Silah sesi olduğunu ayrıt edemedim. Berkay'ın evinin oraya gelince bir araç geldi. Frene bastım. Berkay sekerek geliyordu. Oktay Yalçın silah sesi olduğunu anlamıştı. Bahsedilen silah bana ait değil. Ben ellerinde silah görmedim. Görsem zaten artabaya almazdım." dedi.

POMPALIYLA ATEŞ ETTİ

Tutuklu sanık Burak Özgürhan Kılıç savunmasında, olay günü işten erken çıktığını, bilgisayar oyunu oynamak için kafeye gittiğini, sanık Oktay Yalçın, sanık Dursun Ulutaş ve firari sanık Yusuf Yıldız'la birlikte turlamak için sanık Berkay Denizci'yi almaya gittiklerini, araca bindiğinde pompalı tüfeği gördüğünü, yokuştan çıkarken silah sesi duyduğunu ve sanık Berkay Denizci'nin sekerek geldiğini gördüğü için kimseyi hedef almadan pompalıyla ateş ettiğini söyledi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Maktul Burak Kan'ın eşi müşteki Burcu Kan beyanında, eşinin kahvehanede olduğu için silah seslerini duyunca evden koşarak olay yerine gittiğini, olay yerinde eşini kanlar içinde yerde yattığını gördüğünü söyledi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Duruşma öncesi CHP Güngören İlçe örgütleri adliye önünde bir araya gelerek davanın peşini bırakmayacaklarını söyledi.

Duruşma öncesinde basın mensuplarına konuşan maktul Burak Kan'ın ailesinin avukatı Çağdaş Karaküçük, ilçede benzer olayların yaşandığını belirterek, "Burak'ı da Güngören'deki bir kahvehane baskınında kaybettik." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Ahmet Gündüz'ün avukatı duruşmada söz alarak "Müvekkilim saldırganlara karşı meşru müdafaa sınırları dahilinde karşılık vermiştir. Eğer ki karşılık vermeseydi, saldırganlar başkaca kişileri de öldürebilir veya yaralayabilirlerdi" dedi.

İDDİANAME

Güngören'de 30 Ağustos 2023 tarihinde ilçede bulunan bir kıraathaneye silahla ateş edilmesi üzerine 2 kişinin öldüğü olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

İddianamede, tutuklu sanıklar Burak Özgürhan Kılıç, Dursun Ulutaş, Berkay Denizci, firari sanıklar Yusuf Yıldız, Yakup Yıldız, Ekrem Kuşak, Metin Saldız, Serhat Türe, hakkında Burak Kan'a karşı "kasten öldürme" suçundan müebbet, müştekiler Furkan Gündüz, Erkan Bozkurt, Hüseyin Halis'e karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı üçer kez 9 yıldan 15 yıla kadar ve müşteki Ünzile Evsen'e karşı "silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar cezalandırılmaları istendi. Tutuklu sanık Ahmet Gündüz hakkında tutuklu müşteki sanık Berkay Denizci'ye yönelik, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.