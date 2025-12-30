Haberler

Meteorolojiden Diyarbakır ve çevre iller için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak için 31 Aralık ve 1 Ocak'ta kuvvetli kar yağışı beklediklerini açıkladı. Ulaşımda aksamalar ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, 31 Aralık Çarşamba ve 1 Ocak 2026 perşembe günü Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta kuvvetli kar yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yarın sabah saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Şanlıurfa'da öğle saatlerinden itibaren de Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Perşembe günü Şırnak'ta yer yer yoğun yağış saat 24.00'e kadar sürecek. Batman ve Siirt'te kuvvetli olması beklenen kar yağışlarının Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'de zamanla etkisini azaltarak devam edeceği tahmin ediliyor."

Açıklamada, kuvvetli kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde ise tipi ve don, eğimli alanlarda da çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
