Güneydoğu Asya'da Şiddetli Yağışlar: 1200 Ölü, Hala Kayıplar Var

Güncelleme:
Güneydoğu Asya ülkelerinde muson yağmurlarının neden olduğu doğal felaketlerde 1200 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Endonezya, Sri Lanka ve Tayland'daki hasarlar büyük boyutlara ulaştı ve olağanüstü hal ilan edildi.

Güneydoğu Asya ülkelerinde şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde yaklaşık 1200 kişi hayatını kaybederken, kayıp yüzlerce kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Güney ve Güneydoğu Asya'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağmurları, her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara neden oluyor.

Bu yıl da bölge genelinde haftalardır süren sağanak büyük insani krize dönüşmüş durumda.

Endonezya, Sri Lanka, Tayland ve Malezya'da meydana gelen afetlerde 1200'e yakın kişi öldü, milyonlarca insan yerinden oldu. Bölge ülkeleri, art arda yaşanan afetlerin ardından kayıp yüzlerce kişi için arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

Afet bölgelerinde altyapının büyük zarar görmesi nedeniyle birçok yerleşime ulaşım sağlanamazken, hükümetler acil durum ilan ederek tahliye, gıda ve sağlık desteğini hızlandırmaya çalışıyor.

Bununla birlikte, kayıp kişilerin sayısının yüksek olması, can kaybının daha da artabileceği endişesini güçlendiriyor.

-? Endonezya'da can kaybı 600'ü aştı

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda günlerdir süren sağanak sele ve toprak kaymalarına yol açtı. Yetkililer, can kaybının 604'e yükseldiğini, 464 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.

Bölgede yolların çöktüğü, köprülerin yıkıldığı ve bazı yerleşimlere ulaşımın tamamen kesildiği belirtiliyor. Karadan ulaşılamayan bölgelere helikopterler aracılığıyla insani yardım götürüldüğü ifade ediliyor.

Yaralı sayısı 646'ya yükselirken, binlerce kişi geçici barınaklara yerleştirildi. Can kaybının daha da artmasından endişe ediliyor.

-? Sri Lanka'da "olağanüstü hal" ilan edildi

Sri Lanka'da etkili olan aşırı yağışlar çok sayıda bölgede heyelanlara ve ani sellere neden oldu. Ülkede bugüne kadar 366 kişi hayatını kaybetti, 367 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Yetkililer, yaklaşık 1 milyon kişinin afetten etkilendiğini açıkladı. Ayrıca arama kurtarma ekiplerinin su baskını ve heyelan riski taşıyan birçok bölgeye ulaşmakta güçlük çektiği vurgulandı.

Devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında Sri Lanka Hava Kuvvetlerine ait bir helikopter düştü. Pilotun hayatını kaybettiği kazada, 4 personel de yaralandı.

Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, şiddetli yağışların yol açtığı geniş çaplı hasar nedeniyle ülke genelinde "olağanüstü hal" ilan etti.

Dissanayake, arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla 20 binden fazla askeri personelin sahaya sevk edilmesi talimatı verdi.

Tayland'da sellerden etkilenenlere tazminat ödenecek

Tayland'ın güney kesimlerinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 170 kişi hayatını kaybetti.

12 noktayı vuran sel felaketinden 1,4 milyondan fazla hane ve 3,8 milyonu aşkın kişi olumsuz etkilendi.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, 26 Kasım'da, seller nedeniyle Songkhla eyaletinde "olağanüstü hal" ilan etti.

Charnvirakul, hükümetin, sellerden etkilenenlere tazminat ödeyeceğini ve çeşitli yardım uygulamalarını yürürlüğe koyacağını açıkladı.

Malezya'da sellerden yaklaşık 11 bin kişi etkilendi

Malezya'nın da 7 eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketlerinden yaklaşık 11 bin kişi etkilendi.

Şiddetli yağışların yol açtığı seller, Kelantan, Penang, Perlis, Perak, Selangor, Kedah ve Terengganu eyaletlerini vurdu.

Yetkililer, sel felaketinden en çok etkilenen eyaletin Kelantan olduğunu belirterek, bu eyaletteki 3 bin 22 aileden 8 bin 248 kişinin geçici yardım merkezlerinde kaldığını aktardı.???????

