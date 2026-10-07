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Güney Koreli ilk kadın astronot Yi, Antalya'da gençlere hayallere sınır koymayın dedi

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Güney Kore'nin ilk ve tek kadın astronotu Yi So-yeon, Antalya'daki 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde gençlere hayallerine ve yeteneklerine sınır koymamaları çağrısı yaptı. Yi, merakının kendisini astronot programına yönlendirdiğini, 36 bin başvuru arasından seçildiğini söyledi.

Güney Kore'nin ilk ve tek kadın astronotu Yi So-yeon, gençlerin hayallerine ve yeteneklerine sınır koymaması gerektiğini söyleyerek "Saf merak beni astronot programına başvurmaya yöneltti." dedi.

Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından AA'nın "Global İletişim Ortaklığı"nda Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC) katılan Yi, AA muhabirine konuştu.

Yi, çocukken hiçbir zaman astronot olmayı hayal etmediğini, Kore'de o dönemde bir uzay ajansı veya uzay programı olmadığını belirterek "Dolayısıyla astronot olmayı düşünmek bile aklıma gelmezdi. Hatta 'astronot' kelimesinin ne anlama geldiği konusunda bile pek bir fikrim yoktu." ifadelerini kullandı.

Doktora eğitimi sırasında Kore hükümetinin ilk Koreli astronotunu seçmek için bir program başlattığını aktaran Yi, "O zaman şöyle düşündüm, deneyleri yerde yapmak yerine uzayda yapsam?' Bu harika olurdu. Çünkü uzayda sürekli süzülüyorsunuz ve bunun gibi pek çok farklı şey deneyimliyorsunuz." diye konuştu.

Yi, Kore tarihinde daha önce hiç astronot olmadığını ifade ederek insanların nasıl astronot olabileceğini merak ettiğini söyleyerek şunları kaydetti:

"Bu saf merak beni astronot programına başvurmaya yöneltti. Fakat seçileceğimi hiç düşünmüyordum çünkü yaklaşık 36 bin başvuru vardı ama şaşırtıcı ve benim için büyük bir şans eseri, 10 ay süren seçim sürecinin ardından beni seçtiler."

2008'de Rus kozmonotla birlikte Soyuz kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na gittiğini ifade eden Yi, bunun üzerinden 18 yıl geçtiğini söyledi.

Yi, Kore'nin ilk ve tek kadın astronotu olduğunu vurgulayarak "Özellikle bugün büyüyen çocuklar ve özellikle de kendilerini bazı sınırlar ya da önyargılarla karşı karşıya hisseden kız çocukları için şunu söylemek istiyorum: Hayallerinize ve yeteneklerinize sınır koymayın. Çünkü elinizden gelenin en iyisini yaparsanız, istediğiniz her şeyi başarabilirsiniz. Çünkü artık elimizde çok fazla teknoloji var ve yapay zeka teknolojisi de bunlardan biri." ifadelerini kullandı.

Astronot olmak isteyenlere seslenen Yi, tutku, sevgi, merakı ve enerjilerini korumanın ve en önemlisi sağlıklı bir bedene ve zihne sahip olmanın yeterli olduğuna işaret etti.

Yi, "Hayallerinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz." dedi.

Son yıllarda birçok IAC'ye katıldığını söyleyen Yi, Kongre sayesinde çok sayıda şirketin, öğrenicinin ve araştırmacının bir araya geldiğine dikkati çekti.

Yi, "Yeni teknolojileri öğrenmek, yeni potansiyel ortaklarla ve potansiyel müşterilerle tanışmak için gerçekten harika bir fırsat. Uzay hakkında bilgi edinmek için de harika bir ortam. Bu yüzden burada olmaktan ve etkinliğe katılmaktan büyük keyif alıyorum." diye konuştu.

Antalya'ya ilk kez geldiğini dile getiren Yi, havanın çok güzel olduğunu ve harika vakit geçirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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