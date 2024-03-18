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Kuzey Kore, Blinken'ın Güney Kore ziyareti öncesi Japon Denizi'ne füze fırlattı

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Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne 3 balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Güney Kore ziyareti öncesi fırlatılması dikkat çekti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 07.44-08.22 arasında Japon Denizi yönüne 3 balistik füze fırlattığı belirtildi. Açıklamada, başkent Pyongyang yakınlarından fırlatılan füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğü bildirildi.

FÜZE DENEMESİNİN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Denemelerin, Seul'de 18-20 Mart'ta düzenlenecek ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da katılacağı "Gelecek Nesiller için Demokrasi" zirvesi öncesi gerçekleşmesi dikkati çekti. Kuzey Kore, en son 14 Şubat'ta, ülkenin doğu kıyısından yeni tip "Padasuri-6" karadan denize seyir füzesini fırlatmıştı

Kuzey Kore, Blinken'ın Güney Kore ziyareti öncesi Japon Denizi'ne füze fırlattı

"BARIŞI VE İSTİKRARI TEHDİT EDİYOR"

Denemelerin şiddetle kınandığı açıklamada, "açık bir provokasyon" olarak nitelendirilen füzelerin "Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı ciddi şekilde tehdit ettiği" kaydedildi. Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin füzelerinin azami 50 kilometre irtifaya ulaşabildiği ve Japon ulusal münhasır bölgesi dışına düştüğünü açıkladı.

"FÜZELERİN DÜŞTÜĞÜ BÖLGEDE HASAR TESPİT EDİLMEDİ"

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, meclis oturumundaki konuşmasında sert tepki gösterdiği füze denemelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini söyledi. Denemeleri "kabul edilemez" şeklinde niteleyen Başbakan Kişida, "Şiddetle kınıyoruz. Kuzey Kore'nin bir dizi eylemi ülkemizin, bölgemizin ve uluslararası toplumun barış ve güvenliğini tehdit ediyor" dedi. Füzelerin düştüğü bölgede seyreden deniz ve hava unsurlarında hasar tespit edilmediği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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