Güney Kore ve Endonezya, çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmeyi görüşüyor

Güney Kore ve Endonezya'nın, nükleer enerji, değerli metallerin tedariki ve sanayi alanında işbirliğini ilerletmek için temaslarda bulunduğu bildirildi.

Güney Kore ve Endonezya'nın, nükleer enerji, değerli metallerin tedariki ve sanayi alanında işbirliğini ilerletmek için temaslarda bulunduğu bildirildi.

Güney Kore Enerji, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Kore ve Endonezya'nın nükleer enerji üretimi, değerli metallerin tedariki ve diğer sanayi sektörlerinde, ikili işbirliğini geliştirmek için görüşmelere başladığı kaydedildi.

Açıklamada, Güney Kore Enerji, Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Jang Young-jin'in, başkent Jakarta'ya 4 günlük ziyaret düzenlediği ve aralarında Endonezya Ekonomi Bakanı Airlangga Hartarto ve Enerji Bakanı Arifin Tasrif'in de bulunduğu üst düzey yetkililerle görüştüğü belirtildi.

Görüşmelerde, çeşitli sektörlerde karşılıklı çıkara dayalı ilişkileri geliştirmenin hedeflendiği ifade edilen açıklamada, Güney Kore tarafının nükleer enerji alanında bağların güçlendirilmesi için çalışacağı vurgulandı.

Açıklamada, Bakan Yardımcısı Jang'ın ziyaretinin ayrıca, değerli metal ve maden kaynaklarına sahip Endonezya ile bunların tedarikindeki işbirliğini geliştirmeyi, elektrikli araç ve batarya üretimi gibi konularda da ortak projeleri teşvik etmeyi amaçladığı aktarıldı.

Enerji, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından bir yetkili de açıklamasında, Bakan Yardımcısı Jang'ın, elektrikli araç bataryaları ve petrokimya gibi alanlarda Endonezya'da faaliyet gösteren Güney Kore firmaları için destek talep edeceğini söyledi. Jang'ın ayrıca Güney Koreli şirketlerle de bir toplantı yapacağını kaydetti.