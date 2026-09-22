Haberler

Güney Kore ve BAE dışişleri bakanları New York'ta özel stratejik ortaklığı görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid ile New York'ta görüştü. Cho, Orta Doğu'daki durumun güvenlik ve ekonomik etkilerinden endişe duyduğunu, Bin Zayid ise savunma, ticaret, sağlık ve kültürde işbirliğini genişletme umudunu iletti.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid ile iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini ele aldı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cho ve BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid New York'ta bir araya geldi.

Orta Doğu'daki durumun güvenlik ve ekonomik etkilerine dair endişelerini belirten Cho, barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesi yönündeki umudunu dile getirdi.

Cho ayrıca, iki ülke arasında güvene dayalı kurulan "özel stratejik ortaklığın" çeşitli alanlarda gelişmeye devam ettiğini aktardı.

Bin Zayid de savunma, ticaret, sağlık ve kültür dahil olmak üzere, çeşitli alanlarda ikili işbirliğini genişletme yönündeki umudunu ifade etti.

Kaynak: AA
Manisa'daki okul saldırısının altından kız meselesi çıktı

İşte Manisa'daki kanlı okul saldırısının nedeni
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastalardan IBAN'a para istediği öne sürüldü! Karasu'da dahiliye doktoru görevden uzaklaştırıldı

Hastalardan istediği öne sürüldü! Doktor görevden uzaklaştırıldı
Yurt önündeki durakta 2 el ateş! Aksaray'da halk otobüsü şoförü kalp krizi geçirdi, durumu ağır

Yolcu yüzünden çıkan kavgada 2 el ateş! Şoför yere yığıldı
Simeone'den rakibi Barcelona'ya övgü dolu sözler

Rakibi için bakın neler dedi! Türkiye'de asla göremeyeceğimiz o sözler
Ev sahibi 350 bin istedi, mahkeme kararını verdi! Oğuzhan Koç'un yeni kirası bomba

85 bine oturuyordu, ev sahibiyle mahkemelik oldu! Yeni kirası bomba

Mide balonu taktırırken ölen 22 yaşındaki öğrencinin raporu çıktı! Balon yemek borusunda şişirilmiş

Kilo vermek için gitmişti! Balon mideye değil oraya şişirilmiş
Kızının gözü önünde öldürülmüştü: Başak Gürkan davasında tanıklar dehşeti anlattı

Kızının gözü önünde can vermişti: Komşuları dehşet anlarını anlattı

Fenerbahçe'de 8-0'ın perde arkası! Aziz Yıldırım'ın sözleri ortaya çıktı

Fenerbahçe'de 8-0'ın perde arkası! Aziz Yıldırım'ın sözleri ortaya çıktı