Güney Kore, Papa'dan Kuzey Kore'yi Ziyaret Etmesini İstedi

Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Woo Won-shik, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'dan Kuzey Kore'yi ziyaret etmesini talep etti. Bu ziyaretin, 2027 Dünya Gençlik Günü etkinlikleri çerçevesinde barışa katkı sağlayacağına inanılıyor.

Güney Kore hükümeti, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'dan "barışın teşviki" için Kuzey Kore'yi ziyaret etmesini istedi.

Seul merkezli Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Woo Won-shik, Avrupa turu kapsamında Vatikan'da Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ile görüştü.

Görüşmede, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya hitaben hazırlanan mektubu teslim eden Woo, Kore Yarımadası'nda barışın teşvik edilmesini talep etti.

Mektubunda, Papa 14. Leo'dan, Kuzey Kore'yi ziyaret etmesini talep eden Woo, Papa'nın, Ağustos 2027'de Seul'de düzenlenecek "2027 Dünya Gençlik Günü" kapsamındaki ziyaretinin, "Kore Yarımadası'nda barış için büyük önem taşıyacağını" bildirdi.

Dünyanın dört bir yanından 400 bin ila 1 milyon genç katılımcının Seul'de bir araya gelmesinin beklendiğini kaydeden Woo, "Bu etkinliğin Kore Yarımadası'nda barış için yeni bir dönüm noktası olmasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Vatikan'dan destek

Görüşmede, Parolin, Güney ve Kuzey Kore arası diyaloğu yeniden başlatma çabalarını desteklediğini belirterek "Vatikan, Güney Kore'nin yarımadada barış çabalarını tam destekliyor." dedi.

Woo, İtalya ziyareti kapsamında başkent Roma'da bir araya geldiği İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Lorenzo Fontana ile görüşmesinde, Güney Koreli firmaların İtalya içindeki işbirliklerini genişletme yollarını ele aldı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel


