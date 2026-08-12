Güney Kore'den Google ve Apple'a soruşturma

Güney Kore'de medya düzenleyici kuruluş, ABD merkezli teknoloji şirketleri Google ve Apple'ın, ilgili uygulama piyasalarındaki baskın rollerini kötüye kullanarak, ülkenin telekomünikasyon kurallarını ihlal ettiği sonucuna vardı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Medya Medya ve İletişim Komisyonu, olağan toplantısında, Google ve Apple'a ilişkin kararını açıkladı.

Buna göre Komisyon, incelemeleri sonucunda Google ve Apple'ın, ilgili uygulama piyasalarındaki baskın rollerini kötüye kullanarak, ülkenin telekomünikasyon kurallarını ihlal ettiğini belirledi.

Komisyon, ABD'li iki teknoloji devine uygulanacak yaptırımların seviyesini daha sonra belirleyecek.

Kaynak: AA