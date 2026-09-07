Haberler

Güney Kore, ABD ve Japonya'dan 'Freedom Edge' Tatbikatı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore, ABD ve Japonya, Kuzey Kore tehditlerine karşı caydırıcılığı artırmak amacıyla 5 gün sürecek 'Freedom Edge' ortak askeri tatbikatına başladı. Tatbikat, Jeju Adası açıklarında deniz, hava ve siber alanlarda gerçekleştiriliyor.

Güney Kore, ABD ve Japonya arasında 5 gün sürecek "Freedom Edge" ortak askeri tatbikatı başladı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından askeri tatbikata ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Güney Kore, ABD ve Japonya arasında Güney Kore'nin Jeju Adası açıklarındaki uluslararası sularda düzenlenen "Freedom Edge" askeri tatbikatının başladığı duyuruldu.

Üç ülkenin deniz, hava ve siber dahil çeşitli alanlarda operasyonel yeteneklerini ve ortak müdahale kapasitelerini geliştirmek için bu tatbikatı düzenlediği belirtilen açıklamada, tatbikata üç ülkenin silahlı kuvvetlerine ait önemli deniz ve hava unsurlarının katılacağı bildirildi.

Açıklamada, 5 gün sürecek tatbikatın Kuzey Kore'nin "nükleer ve füze tehditlerine karşı" üç ülkenin caydırıcılık ve müdahale kapasitelerini güçlendirmeyi hedeflediği vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 16 Ağustos'ta, hem çok maliyetli olmasını hem de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iyi ilişkilerini gerekçe göstererek Güney Kore ile ortak askeri tatbikatların "önemli ölçüde" azaltılması talimatı vermesinden sonra tatbikatın düzenlenmesi dikkati çekti.

Öte yandan Kuzey Kore hükümeti de 31 Ağustos'ta ABD, Japonya ve Güney Kore arasındaki üçlü askeri tatbikatı "hava casusluğu" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı

Eski MİT'çinin şüpheli ölümü için 15 yıl sonra düğmeye basıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes onu albino sanıyordu! Pis Yedili'nin PC'sinin gerçek hali şaşırttı

Herkes albino sanıyordu! Pis Yedili'nin PC'sinin gerçek hali şaşırttı
Zehra Güneş annesine sarıldı! O bakışa yorum yağdı

Maç bitince koşup boynuna sarıldı! Yorum yağmuruna tutulan anlar
Osimhen'in sakatlığı sonrası plan değişti! Okan Buruk'un bütün umudu onda

Osimhen'in sakatlığı sonrası plan değişti! Bütün umudu onda
15 yıllık aradan sonra Küçük Emrah sahneyi yarıda kesti! Annesinin elini öptü

Küçük Emrah’ın yıllar sonraki hali duygulandırdı! Annesini görünce...
Geçemeyince hepsini kayda alıp polise gitti! Engelli vatandaşın ihbarı 55 araca ceza yağdırdı

Hastane önünde bunu yaptıklarına bin pişman oldular
Fenomen gelinin düğünü olaylı geçti! Kilolarca altın yetmedi, bir de kayınvalide gerilimi çıktı

Kilolarca altın yetmedi, bir de kayınvalide gerilimi çıktı
2 yıl sonra gelen son veda! 100 cenaze toprağa verildi

100 cenaze yan yana dizildi