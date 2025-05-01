GÜNDEM ÖZETİNE

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu takdim törenlerine katılacak, Belarus Büyükelçisi Anatoly Glaz'ı, Brezilya Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves'i, Ekvator Büyükelçisi Pedro Vintimilla'yı, Gürcistan Büyükelçisi Archil Kalandia ve Vietnam...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu takdim törenlerine katılacak, Belarus Büyükelçisi Anatoly Glaz'ı, Brezilya Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves'i, Ekvator Büyükelçisi Pedro Vintimilla'yı, Gürcistan Büyükelçisi Archil Kalandia ve Vietnam Büyükelçisi Dang Thi Thu Ha'yı ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/14.00/14.15/14.45/15.15/15.45/16.15)

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
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