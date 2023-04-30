GÜNDEM / 30 Nisan 2023

6 Nisan 1920

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde Ankara mitingine iştirak edecek.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir mitingine katılacak.

(İzmir/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, AK Parti İstanbul milletvekili adayı Murat Kurum, Pendik'te "Erzurumlular Buluşması"na, Maltepe'de sahil yürüyüşüne, Üsküdar'da "Rizeliler Buluşması"na katılacak.

(İstanbul/13.00/16.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı, AK Parti Ordu milletvekili adayı Mahmut Özer, Ünye-Akkuş-Niksar Yolu Temel Atma Töreni'ne, Gülyalı ilçesi AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılacak, esnaf ziyaretinde bulunacak, Gülyalı balıkçı barınağını ziyaret edecek.

(Ordu/11.00-14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Güven Kavşağı ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantılarına katılacak.

(Karabük/14.00/Bartın/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Isparta Mimar Sinan Camisi önünde vatandaşlarla buluşacak, Millet İttifakı'nın İzmir mitingine iştirak edecek.

(Isparta/12.00/İzmir/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sivaslı iş adamları, belediye başkanları, STK başkanları ve milletvekilleriyle Sancaktepe'de bir araya gelecek, Üsküdar Belediyesi minibüsçüleriyle Çengelköy'de kahvaltı programına ve 45. Geleneksel Kemah Köyleri Dostluk Turnuvası'na katılacak.

(İstanbul/10.00/11.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul milletvekili adayı Numan Kurtulmuş, Büyükçekmece'de "Gençlik Buluşması"na iştirak edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı, AK Parti Mersin milletvekili adayı Nureddin Nebati, Kayseri İş Dünyası Buluşması ile AK Parti Develi İlçe Başkanlığı Teşkilatı ve Develi halkıyla buluşma programına katılacak.

(Kayseri/13.00-15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yüksek Teknoloji Platformları Deneyim Paylaşım ve Tanıtım Töreni'ne, TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri Töreni'ne, Teknopark Esenler Özdemir Bayraktar Yerleşkesi Temel Atma ve Esenler Bilim Merkezi Protokol İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.30-13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Tarım ve Orman Bakanı, AK Parti Kahramanmaraş milletvekili adayı Vahit Kirişci, seçim ofisi açılışına, hasat bayramı ve çiftçilerle buluşmaya, su verme törenine, muhtarlar, mahalle başkanları, sandık kurulları ve teşkilat toplantısına, gençlik buluşmasına katılacak.

(Kahramanmaraş/11.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, Ünye-Akkuş-Niksar Yolu Temel Atma Töreni'ne katılacak, Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Liman Kavşağı'nda açıklamalarda bulunacak, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Ortahisar İlçe Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası Açılış Töreni'ne, ???????Ortahisar Seçim İrtibat Ofisi açılışına ve yeni üye katılım törenine iştirak edecek.

(Ordu/11.00/Giresun/12.45-14.30/Trabzon/16.30-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Olimpos Antik Kenti ve Demre Müzesi'nde incelemelerde bulunacak, basın toplantısı düzenleyecek.

(Antalya/12.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 12. Alaçatı Ot Festivali'ne katılacak, 1. Uluslararası Çeşme Kadınlar Boks Turnuvası'nı takip edecek.

(İzmir/12.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta mücadelesine, Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle devam edilecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında, Dyorex Boluspor-Altay, Altınordu-Beyçimento Bandırmaspor, Altaş Denizlispor-Yılport Samsunspor maçları yapılacak.

(Bolu/13.30/İzmir/16.00/Denizli/19.00) (Fotoğraflı)

4- TFF 2. Lig gruplarında 35. hafta maçları, TFF 3. Lig gruplarında 31. hafta maçları tamamlanacak.

5- Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu Dörtlü Finali'nde şampiyon belli olacak.

(İzmir/16.00) (Fotoğraflı)

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında, Darüşşafaka Lassa-Beşiktaş Emlakjet ve Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/Bursa/18.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbolda 2024 EHF Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'taki 6. ve son maçında Türkiye, Kuzey Makedonya'ya konuk olacak.

(Üsküp/19.00)

8- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası Finali'nin ilk maçında Konyaaltı Belediyespor, deplasmanda İspanya'nın CB Atletico Guardes takımıyla karşılaşacak.

(Pontevedra/21.00)

9- N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, tarihi yarımadada koşulacak. Organizasyonda aynı zamanda Türkiye Yarı Maraton Şampiyonası da gerçekleştirilecek.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı)

10- Formula 1'de sezonun 4. ayağı Azerbaycan Grand Prix'si koşulacak.

(Bakü/14.00) (Fotoğraflı)

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