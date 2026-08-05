Küçükçekmece'de Otomobil İETT Otobüsüne Çarptı: 3 Ölü

Küçükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

D-100 kara yolu Edirne istikametinde, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 BLN 100 plakalı otomobil, Sefaköy mevkisinde İETT otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Gökhan Gaş (35) ve Nazlı Cesur (28) araçta sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, D-100 kara yolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılan 3 kişi, kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekiplerin çalışması sonucu otomobil ve İETT otobüsü yoldan kaldırıldı. Yolda temizlik ve kumlama çalışması yapıldı.

Çalışmaların ardından yolun açılmasıyla bölgedeki trafik akışı normale döndü.

İETT açıklaması

İETT'den yapılan açıklamada, Nikah Sarayı durağı mevkisinde bir aracın İETT otobüsüne arkadan çarpması üzerine olay yerine İETT yetkilileri ile polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Kazada yaralananların sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı ancak sivil araçtaki 3 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisinin alındığı aktarılan açıklamada, "Kaza sebebiyle kurumumuzca ve adli makamlarca gerekli idari ve adli soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA