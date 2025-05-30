Gümüşhane Üniversitesinin 17. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Gümüşhane Üniversitesinin 17'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Dr. Mustafa Çalık Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılara üniversitenin tanıtım filmi izlettirildi.

Vali Aydın Baruş, törende yaptığı konuşmada, Gümüşhanelilerin 1981'de kurduğu üniversite hayalinin 2008'de gerçekleştirildiğini söyledi.

Baruş, Gümüşhane için 17 yıl önce önemli bir süreç yaşandığını belirterek, "Bugün Gümüşhane şehriyle bütünleşmiş, Gümüşhane'nin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatını derinden etkileyen çok iyi bir üniversitemiz var." dedi.

Üniversitenin 20 binin üzerinde öğrencisi, 8 fakültesi, 10 meslek yüksekokulu ve araştırma merkezleriyle önemli çalışmalara imza attığını kaydeden Baruş, "Hem eğitim ve bilim yuvası hem araştırma geliştirme faaliyetleri yürütülen hem de şehir için önemli bir hareketlilik getiren kıymetli bir müessesemiz var." diye konuştu.

Baruş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi sayesinde 81 ilin üniversiteye kavuştuğunu ifade ederek, üniversitelerin şehirler için getirdiği gelişimin değerli olduğunu vurguladı.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, üniversitenin 1981'de temelleri atılan bir meslek yüksekokulunun ve 1990'lı yıllarda açılan mühendislik fakültesinin meyvesi olduğunu belirterek, "Bu anlamda baktığımızda Gümüşhane'de yükseköğretimin aslında 40 yılını geçmiş, 50'li yıllarına dayanmış bir üniversite olduğunu söylemekten memnuniyet duyarım." ifadelerini kullandı.

Yıldız, Gümüşhane'nin Tarihi İpek Yolu'nun kavşağında, Anadolu'nun doğuya açılan kapısında yer alan, zengin gümüş madenleriyle Bizans'a, Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya güç vermiş, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi gibi gönül erlerini yetiştirdiğini vurguladı.

Gümüşhane Üniversitesinin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Yıldız, şehrin pestil ve köme gibi coğrafi işaretli ürünlerinin ticarileşmesinden, Ar-Ge projeleriyle gençlere istihdam alanları oluşturmaya kadar çeşitli çalışmalar geliştirdiklerini ifade ederek, her alanda örnek olmaya çalıştıklarını belirtti.

Sahip olunan değerlere sadık kalarak Türkiye Yüzyılı'nın aktif ve üretken bireyleri olacaklarına inandıklarını dile getiren Yıldız, Gümüşhane Üniversitesinin bugünlere gelmesinde katkısı olanlara teşekkür etti.

Müzik dinletisinin sunulduğu törene, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Gümüşhane Barosu Başkanı Metin Aslan, İl Emniyet Müdür İsmail Karasakal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, İl Genel Meclisi Başkanı Eşref Balki, Şiran Belediye Başkanı Abdulbaki Kara, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, kurum amirleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.