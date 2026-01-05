Haberler

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal: "Maduro'ya Yapılan Operasyon Türkiye'de Akp/Erdoğan İktidarı İçin de Bir Turnusol Testi Oldu"

Güncelleme:
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, ABD'nin Venezuela'ya saldırısını ve Maduro'nun kaçırılmasını eleştirerek, AKP'nin tepkisini 'ölü taklidi' olarak değerlendirdi. Uysal, Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalarını yetersiz bulduğunu vurguladı.

(ANKARA)- Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, ABD'nin Venezuela'ya saldırısı ve Devlet Başkanı Nicolás Maduro ile eşinin ABD'ye kaçırmasına ilişkin, "AKP/Erdoğan sanki 'küçük bir sürtüşme olmuş da büyütmeyin' misali bir Dışişleri Bakanlığı açıklaması ile ölü taklidi yapıyor. ABD ve Başkanı Trump'ın adını bile açıklamalarında geçiremiyorlar" ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ABD'nin Venezuela'ya saldırısı ve Devlet Başkanı Nicolás Maduro ile eşinin ABD'ye kaçırılmasına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı eleştiren Uysal, şunları kaydetti:

"Batı özelde ABD, dünyanın diğer bölgelerinde toplumsal meşruiyet açığı olan, yolsuzluklar başta olmak üzere kara para, uyuşturucu gibi suçlarla kriminalize olmuş siyasi yapı ve aktörleri tercih eder. Bu tür siyasi aktör ve yapıların suç işlemesine göz yumar, günü geldiğinde de hür evrensel hukuk ve siyasi değerler kılıfında hesap sormaya kalkar. Ülkelerin yeraltı ve diğer ekonomik kaynakları kapalı kapılar ardında o ülkelerin liderleri ve yönetimlerinin iktidarlarını sürdürmelerine müsaade edilmeleri karşılığında büyük güçlere büyük dini/milli hikayeler anlatılarak aktarılır.

Bu son Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ABD tarafından bir ülkenin egemenliği ve uluslararası hukuk yok sayılarak yapılan operasyon Türkiye'de AKP/Erdoğan iktidarı için de bir turnusol testi oldu. Trump'ın kazanması için duacı olan AKP iktidarı, Gazze'nin yerle bir edilmesinden Golan tepelerinin İsrail'e verilmesine, Kudüs'ün Osmanlı İmparatorluğu'nun Kudüs'ü terk edişinin 100. yılı ve ayında Trump tarafından başkent ilan edilmesinden PKK'nın Suriye'de doğrudan maddi ve askeri yapılmasına kadar hiçbir konuda doğrudan Trump'ın ismini bile veremeden genel-geçer beylik laflarla yorumlar yapabildi.

Güya 'Dünya 5'ten büyüktür', 'Dış politikada erdem siyaseti' gibi ilkeler çerçevesinde siyaset yaptığını iddia eden AKP/Erdoğan sanki 'küçük bir sürtüşme olmuş da büyütmeyin' misali bir Dışişleri Bakanlığı açıklaması ile ölü taklidi yapıyor. ABD ve Başkanı Trump'ın adını bile açıklamalarında geçiremiyorlar.

Son ABD ziyareti ile ifşalanan tavizler, ABD Ankara Büyükelçisinin 'meşruiyet verdik' sözleri, ziyaret öncesi Trump'ın oğlu ile gizli İstanbul görüşmesi zaten her şeyi ortaya döküyor. Ortada olan AKP iktidarı adına tam bir ikiyüzlülük. Tv'lerdeki uzantılarının bile dili kısılmış, 'ama işte ne yapalım' benzeri kendilerinin bile inanmadığı laflarla geçiştirmeye çalışmaları da cabası."

Kaynak: ANKA / Güncel
500

