Gülsin Onay, Tekirdağ'da 10 Kasım anma konserinde Beethoven ve Chopin yorumladı

Devlet sanatçısı ve dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, Tekirdağ'da sanatseverlerle buluştu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen konser Yılmaz İçöz Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Onay, konserde Beethoven, Ahmed Adnan Saygun ve Chopin'in eserlerini dinleyicinin beğenisine sundu.

Konser öncesi AA muhabirine açıklama yapan Onay, böyle anlamlı bir günde sahnede olmanın mutluluk verdiğini söyledi.

Tekirdağ'da yeniden dinleyicilerle buluşmanın keyifli olduğunu ifade eden Onay, "Böylesine anlamlı bir günde, çok derin bağlarım olan Tekirdağ'da Atamızın anısına konser vermek, müziği paylaşmak ve harika bir dinleyiciyle yeniden buluşmak benim için çok değerli. Adımın bir sokağa verilmiş olması da beni çok duygulandırmıştı. Tekirdağ'a yeniden kavuşmak çok güzel." dedi.

Türk besteci Ahmet Adnan Saygun'un kendisi için çok özel bir yere sahip olduğunu aktaran Onay, Atatürk'ün isteği doğrultusunda Türkiye'de ilk operayı besteleyen bestecinin Saygun olduğunu dile getirdi.

Chopin'in eserlerini küçük yaşlardan itibaren severek çaldığını aktaran Onay, besteciyle arasında özel bir bağ bulunduğunu belirterek, "Bazen düşünüyorum, ruh ikizim gibi hissediyorum. Bu güzel programı dinleyicilerle paylaşmak benim için çok değerli." diye konuştu.

Kaynak: AA