Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, Bolu'da gezi dönüşünde 10 kız çocuğu ve 3 görevliyi taşıyan araçla irtibatın kesilmesine ilişkin, "Araçtan saat 15.00'ten itibaren haber alınamazken ilgili birimlere neden 19.10'da bilgi verildi?" diye sordu. Gülsever, olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmasını istedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 10 kız çocuğu ile onlara eşlik eden 3 görevliyi taşıyan araçla Bolu'daki Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı gezisinin dönüşünde irtibatın kesilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gezi görevlendirmesini kimin yaptığını ve hangi güvenlik önlemlerinin alındığını soran Gülsever, şu ifadeleri kullandı:

"Devlet korumasındaki 10 kız çocuğumuz ve onlara eşlik eden 3 görevlimizle ilgili yaşanan bu olay tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmalıdır.

Öncelikle çocuklarımızın ve görevli personelin sağlıklarının iyi olmasını, herhangi bir zarar görmeden güvenle bulunmalarını diliyorum.

Üç görevlinin kimlikleri ve unvanları nedir? Gezi görevlendirmesini kim yaptı? Araçtan saat 15.00'ten itibaren haber alınamazken ilgili birimlere neden 19.10'da bilgi verildi? Gerekli güvenlik ve risk değerlendirmeleri yapıldı mı?

Çocuklarımızın güvenliği tesadüfe bırakılamaz. Sorumluların ve varsa ihmallerin ortaya çıkarılmasını, kamuoyunun şeffaf biçimde bilgilendirilmesini istiyoruz."

Kaynak: ANKA