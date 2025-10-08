Güllü'nün Ölümündeki Bilirkişi İncelemesi Tamamlandı

Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili olayın gerçekleştiği ev ve alanda bilirkişi incelemesi yapıldı.

Adli tıp uzmanı, yüksek fizik mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanının da bulunduğu heyet, Tut'un oğlu Tuğberk Yağız ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in de yaşadığı Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki eve geldi.

Geniş güvenlik önlemleri altında ev içinde inceleme yapan heyet daha sonra sanatçının düştüğü yerde de ölçümler gerçekleştirdi.

İncelemeler sırasında Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz ve soruşturma savcısı da yer aldı.

Yaklaşık 3 saat süren bilirkişi incelemesi sonrasında açıklamada bulunan aile avukatı Rahmi Çelik, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Çelik, dosyaya ilişkin ses çözümü, görüntü kayıtlarının gelmesi ve bilirkişi incelemesi sonucunda maddi gerçeğin ortaya çıkacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dosyada bir tane gelişme olmuştur. Biyoloji İhtisas Dairesinin göndermiş olduğu bir rapor vardır. Bu rapor neticesinde, aynen şunu söylemektedir. Güllü hanımın otopsi esnasında alınan örneklerinde DNA profili çıkmamıştır. Bunlar değerlendirilmiş olduğu zaman, dosyaya gerekli raporlar geldiği zaman kısa sürede maddi gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyoruz."

Sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise "Gerekli birimler ve ekipler tarafından incelemeler yapıldı. Gerekli açıklamalar onlar tarafından yapılacaktır." dedi.