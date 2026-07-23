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Denizde boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarmak isteyen 2 kişi hayatını kaybetti

Denizde boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarmak isteyen 2 kişi hayatını kaybetti
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Giresun'un Bulancak ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiyi kurtarmak için suya giren 63 yaşındaki İbrahim Patar ve 15 yaşındaki Yusuf Koç hayatını kaybetti. Kurtarılan 3 kişi hastanede tedavi altında.

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2'si çocuk 3 kişiyi kurtarmak için suya giren İbrahim Patar (63) ve Yusuf Koç (15) hayatını kaybetti. Kurtarılan 3 kişi ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Güzelyalı Mahallesi'ndeki plajda meydana geldi. Denize giren E.D. (39), Z.D. (10) ve E.B. (15), boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden Yusuf Koç ile İbrahim Patar, onları kurtarmak için denize atladı. Ancak Patar ve Koç da suda batıp çıkmaya başladı. Bir süre sonra İbrahim Patar ile Yusuf Koç gözden kayboldu. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan diğer 3 kişi, gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Sahil Güvenlik ve dalgıç ekiplerinin çalışmalarıyla Yusuf Koç ile İbrahim Patar da denizden çıkarıldı. Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Patar ve Koç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. E.D., Z.D. ve E.B.'nin hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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