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Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı

Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı
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Yenice ilçesinde dini nikahlı eşi Tutkun Burcu Köseoğlu'nu boğazını keserek öldüren Yusuf B., 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde dini nikahlı eşini boğazını keserek öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenice ilçesi Menderes Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf B. (48), dini nikahlı eşi Tutkun Burcu Köseoğlu'nun (29) yaşadığı eve geldi. Yaşları 7 ile 10 arasında değişen ikisi kız, biri erkek 3 çocuğu evden çıkardıktan sonra Köseoğlu ile tartışmaya başlayan Yusuf B., genç kadını boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Olayın ardından gözaltına alınan Yusuf B., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin tamamlanmasının ardından emniyetteki işlemleri sonrası geniş güvenlik önlemleri altında çelik yelek giydirilerek Yenice Adliyesi'ne sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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