Güler, üçlü savunma toplantısı öncesi Şuşa'da mevkidaşlarıyla incelemelerde bulundu

Güler, üçlü savunma toplantısı öncesi Şuşa'da mevkidaşlarıyla incelemelerde bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile Şuşa'da inceleme yaptı. İnceleme, yarın yapılacak Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde yapıldı.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile Şuşa kentinde incelemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Irakli Chikovani, yarın düzenlenecek Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde Şuşa kentinde incelemelerde bulundu" denildi.
Kaynak: ANKA
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