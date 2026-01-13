Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Recinos, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos, Anadolu Ajansının (AA) 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Recinos, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Recinos, "Gazze: Açlık" özel kategorisinde, Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor" adlı fotoğrafını seçti.

Sağlık durumu kötüleşen bir çocuğun görüldüğü fotoğraf karesine ilişkin Recinos, "Bu fotoğraf acı çekmeyi tasvir ediyor. Gelecek nesillere özen göstermeliyiz. Ben üç çocuk babasıyım. Bu acı devam etmemeli." dedi.

Recinos, "Portre" özel kategorisinde, Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" adlı fotoğrafını oylayarak, "Fotoğrafı gördüğümde, Guatemala'da da bu tür renkli elbiselerimiz olduğu için kendimi evimde hissettim." diye konuştu.

"Haber" kategorisinde Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi" isimli fotoğrafını tercih eden Recinos, fotoğrafın uzun zamandır süregelen bir insanlık hikayesini anlattığını belirtti.

Recinos, "Spor" kategorisinde, Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" isimli fotoğrafını oylayarak, fotoğraftaki geleneksel spora benzer bir spor dalının ülkesinde olmadığını ifade etti ve "Türk devletleri olarak bu gelenekleri kurtarmaya çalışıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" adlı fotoğrafını tercih eden Recinos, fotoğrafın Türkiye'de bulunan gizli güzellikleri yansıttığını söyleyerek "Ayrıca Türk bayrağı gördüğümde, ben de sizinle birlikte vatansever hissediyorum." yorumunda bulundu.

Recinos, "Günlük Hayat" kategorisinde, Elif Öztürk'ün "Hava yolu" başlıklı fotoğrafını seçerek, Kız Kulesi'ni ilk gördüğü anda çok sevdiğini ve İstanbul'a her gittiğinde mutlaka görmeye çalıştığını ifade etti.

"Yılın Kareleri" oylaması 31 Ocak'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.