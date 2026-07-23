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GTB'den ihracatçılara belge ve sertifika eğitimi

GTB'den ihracatçılara belge ve sertifika eğitimi
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Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından ihracatçı firmaların uluslararası pazarlara giriş süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla "İhracatta Belge, Sertifika ve Analiz Gereklilikleri Eğitimi" düzenlendi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından ihracatçı firmaların uluslararası pazarlara giriş süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla "İhracatta Belge, Sertifika ve Analiz Gereklilikleri Eğitimi" düzenlendi.

GTB'den yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığınca desteklenen GTB Gıda Sektörü 3. UR-GE Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimde, ihracatta belge ve sertifikasyon süreçleri, teknik düzenlemeler, ürün analizleri ile hedef pazarlara özgü gereklilikler ele alındı.

GTB idari hizmet binasında düzenlenen programın açılışında konuşan GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, ihracatta sürdürülebilir başarının yalnızca kaliteli üretimle sınırlı olmadığını belge, sertifika ve analiz süreçlerinin doğru yönetilmesinin uluslararası pazarlara erişimde kritik önem taşıdığını ifade etti.

Dış Ticaret Uzmanı Abdullah Oskay da katılımcılara temel ihracat belgeleri, gümrük ve taşıma evrakları, menşe ve dolaşım belgeleri, ürün sertifikaları ile gıda ürünlerinde analiz ve sertifikasyon süreçleri hakkında bilgi verdi.

Eğitimde, eksik veya hatalı belgelerin ihracat işlemlerinde yol açabileceği gecikmeler, ilave maliyetler, ürün iadeleri ve pazar kayıpları örneklerle anlatıldı.

Katılımcılara ayrıca pestisit kalıntısı, aflatoksin, ağır metal ve mikrobiyolojik analizler ile etiketleme, alerjen bildirimi, ambalaj uygunluğu ve izlenebilirlik şartlarına ilişkin bilgiler aktarıldı.

ISO 22000, HACCP, FSSC 22000, BRCGS, IFS Food, GlobalG.A.P., organik ürün, helal ve koşer belgelerinin kullanım alanlarının ele alındığı programda, Avrupa Birliği, Körfez ülkeleri, ABD, Avrasya, İsrail, Çin ve Japonya pazarlarında talep edilen belge ve analiz gereklilikleri değerlendirildi.

Programda ayrıca Ticaret Bakanlığının 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında sağladığı Pazara Giriş Belgesi Desteği ile belge, sertifika, test, analiz, denetim ve gözetim giderlerine yönelik destek mekanizmaları anlatıldı.

Eğitim, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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