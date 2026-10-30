GreenSTEM sonuç raporu Sakarya'da tamamlandı, 7 masada yeşil beceriler ele alındı

Sakarya'da GreenSTEM (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) projesi kapsamında düzenlenen Pre- Cop31 Çalıştayı'nın sonuç raporu tamamlandı.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsünün Yükseköğretim Girişimi (EIT HEI) kapsamında desteklenen ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SESAM) koordinatörlüğünde yürütülen proje çerçevesinde 17 Eylül'de MÜSİAD Sakarya Şubesinin ev sahipliğinde çalıştay gerçekleştirildi.

Çalıştayda STEM eğitiminin yeşil dönüşümle ortaya çıkan beceri ihtiyaçlarını karşılama kapasitesi ve kurumlar arası işbirliği imkanları değerlendirildi.

Çalıştay kapsamında oluşturulan 7 tematik masada yeşil beceriler, STEM yetkinlikleri, araştırmadan uygulamaya geçiş, döngüsel biyoekonomi, tarımsal atıkların değerlendirilmesi, sürdürülebilirlik raporlaması, sürdürülebilir gıda sistemleri, biyoteknoloji ve kadın girişimciliği gibi konular ele alındı.

Katılımcı değerlendirmelerinde yeşil becerilere yönelik işveren taleplerinin yeterince tanımlanmaması, eğitim içeriklerinin uygulamalı yetkinliklere dönüştürülmesindeki güçlükler, öğrencilerin işletmelerde öğrenme imkanlarına sınırlı erişimi ve üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ihtiyacı öne çıktı.

Çalıştaya ilişkin hazırlanan sonuç raporunda ise yeşil dönüşüm konularının mevcut derslere ölçülebilir öğrenme kazanımlarıyla dahil edilmesi, öğrencilerin işletmelerin gerçek verileri üzerinden projeler geliştirmesi ve iş fikirlerinin ürüne dönüşmesini destekleyen uygulamaların yaygınlaştırılması önerildi.

Ayrıca üniversiteler ile işletmeler arasında iletişim mekanizmalarının oluşturulması, öğrenme hedefleri belirlenmiş staj imkanlarının artırılması ve ortak laboratuvar olanaklarının geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Kadınların yeşil STEM ve girişimcilik fırsatlarına erişiminin artırılması, kırsal kesimdeki küçük üreticilerin desteklenmesi ve öğrencilerin maliyet engellerinin azaltılması da raporda öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

STEM eğitimi ile iş dünyasının yeşil dönüşüm ihtiyaçları arasındaki uyumu güçlendirmeye yönelik bulguları ve geliştirme önerilerini bir araya getiren raporun, projenin eğitim programlarının geliştirilmesine ve ilgili paydaşlarla yürütülecek işbirliği çalışmalarına yol göstermesi bekleniyor.

"Toplumun farklı kesimlerinin temel becerilerinin gelişmesi anlamında kıymetli bir proje"

Sonuç raporunun basın lansmanında konuşan SESAM Müdürü ve proje yürütücüsü Doç. Dr. Ümmügülsüm Zor, projenin kapsamını ve hedeflerine ilişkin bilgi verdi.

Proje kapsamında Türkiye, Ukrayna ve İspanya olarak çeşitli modüller geliştirdiklerini belirten Zor, "Bu 3 ülkede 2 yılda 4 bin öğrenci ve personel eğitmeyi planlıyoruz. Bu projelerin temel hedefi, Avrupa'nın uzun vadede eğitim tarafı ile sektör ve üniversiteler arası işbirliklerini kendi stratejik amaçları doğrultusunda nasıl şekillendireceklerine de karar vermek. Bu projelerin tamamı burada referans noktası olacak. Biz de aslında Sakarya olarak ilk defa takip eden değil yön veren noktadayız. Bu, bizim için çok değerli." diye konuştu.

MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Ahmet Cihan da Sakarya Üniversitesi ile MÜSİAD olarak birçok projede çalıştıklarını, GreenSTEM Pre-COP31 Çalıştayı'nın da bunlardan biri olduğunu dile getirdi.

Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu da projenin mühendislik, bilim, temel bilimler ve teknoloji alanlarında lisans öğrencileri başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerinin temel becerilerinin gelişmesi anlamında kıymetli olduğunu söyledi.

Projede İspanya ve Ukrayna gibi uluslararası ortakların bulunduğunu anlatan Köseoğlu, "Ülkemizle beraber bu ülkelerde de proje çıktılarının yayılması söz konusu olacak. Dolayısıyla Sakarya'dan başlayan bu süreç, aslında uluslararası ölçekte etkisi olan projeye dönüşmüş olacak." dedi.

Kaynak: AA