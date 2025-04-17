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Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında soruşturma başlatılan ve Bolu'da gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, hakkında karar verildi. Kütahyalı, adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan Bolu'da gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanacak" sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

BOLU'DA GÖZALTINA ALINDI

Kütahyalı, aracıyla seyir halindeyken Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin yaptığı takip sonucunda TEM Otoyolu'nun Çaydurt mevkiinde yakalandı. Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite'ye sevk edildi.

ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST BIRAKILDI

Burada işlemleri biten Kütahyalı, Bolu Adliyesi'ne getirildi. Rasim Ozan Kütahyalı, SEGBİS sistemiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından SEGBİS sistemiyle sevk edildiği Nöbetçi Hakimlikçe, Rasim Ozan Kütahyalı adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

RASİM OZAN KÜTAHYALI KİMDİR?

Rasim Ozan Kütahyalı, 30 Nisan 1981 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Kütahyalı, İzmir 60. Yıl Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Buraya kayıt yaptırıp okumaya başladıysa da, ikinci sınıftayken okulundan ayrıldı.

Bir dönem Taraf gazetesinde yazarlık yapmıştır. Köşe yazarlığından önce, Plato Film'de metin yazarlığı ve kast direktörlüğü yaptı. Aralık 2009'dan itibaren Ters Cephe programında yorumculuk yapmaya başladı.

Kütahyalı şu an Beyaz TV'de Beyaz Futbol programında yorumculuk yapmaktadır. Kütahyalı'nın Nagehan Alçı ile evliliğinden 2 kızı vardır.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Güncel
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıCece Cece:

muhalif olsaydı içerdi yandaş olunca serbest adaletiniz batsın d

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Haber YorumlarıEmre Yoldaş:

aynı şeyi benim gibi sıradan vatandaş yapsaydı soluksuz skerlerdi..

Yorum Beğen80
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Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Kendi paralı askerlerini içeri atacak değillerdi heralde

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıAltan Kaya:

olacağı buydu??

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıMehmet Elma:

Atın içeri. niye bıraktılar yalan haber yaparak miletin kandırmaak nedir

Yorum Beğen41
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Haber YorumlarıHakan Çakır:

yazıklar olsun…

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Haber YorumlarıBulut Orunlu:

Aaaa çok şaşırdık nasıl olur yaa ????

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Haber YorumlarıMGk:

CHP'ye kayyum atanacak dedi diye gazeteci mi alınır alacaksanız Bahçeli öldü diye zırvalayanları alın

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Haber Yorumlarınedo cos:

Arkasında Recep Tayyip Erdoğan var borsada dün borsayı çökertti piyasaları oynattı bunun yerinde CHP başka bir parti olaydı şimdi neler neler demişlerdi işte burada kendini ele veriyor AKP ne kadar yandaşçı oldu

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Muhalip olsa halki kin ve nefrete alenen tahrikten ince 5 6 yil tutuklu kalirdi sonra mahkeme olur ha bre ertelnirdi oyle hemen bırakacak mahkemenin alnini karislarlar

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