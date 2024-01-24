Görme Engelli Öğretmen, Sınıf Öğretmeni Tarafından Psikolojik Şiddete Uğradığını İddia Ederek Şikayetçi Oldu

İZMİR'in Bornova ilçesindeki görme engelliler ilkokulunda rehber öğretmen olarak görev yapan doğuştan görme engelli Figen Bilgen (52), aynı okulda görevli sınıf öğretmeni E.S.'nin (50) kendisini korkutarak elindeki çayın dökülüp yaralanmasına neden olduğunu ve kendisine sürekli psikolojik şiddet uygulayıp, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu ileri sürüp, polise şikayetçi oldu. E.S.'nin öfke kontrolünün olmadığını belirten Bilgen, "Böyle kişilerin özel eğitim kurumlarında çalışmasını istemiyorum" dedi. E.S. ise konuyla ilgili açıklama yapmak istemedi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, 26 Aralık 2023'te, Bornova Aşık Veysel Görme Engelliler İlkokulu'nda meydana geldi. Rehber öğretmen görme engelli Figen Bilgen, iddiaya göre, aynı okulda sınıf öğretmeni olan meslektaşı E.S.'nin psikolojik şiddetine uğradı. Bilgen, E.S.'nin sessizce yanına yaklaşıp, aniden bağırarak elindeki çayın dökülerek yaralanmasına neden olduğunu ve tehdit edip, hakaretlerde bulunduğunu ileri sürüp Işıkkent Polis Merkezi Amirliği'ne şikayetçi oldu.

Yaşadıklarını anlatan Figen Bilgen, "Okulumuz sınıf öğretmeni E.S. hakkında veliler ve öğrencilerden şikayetler alıyorduk. Rehber öğretmen olduğum için öğretmen, öğrenci ve veliler arasındaki iletişimi kurmak zorundayım. Ayrıca başka öğretmen arkadaşlarımdan da şikayetler geliyordu. Başlangıçta, ortada bir yanlış anlaşılma olmuş olabileceğini düşünüyordum. Kendisiyle görüştüğümde, davranışlarında bir yanlış anlaşılma olmadığını fark ettim. Bana kendisiyle görüştükten sonra sürekli saldırgan davranışlarda bulunmaya başladı" dedi.

"Okulumuz özel eğitim okulu" diyen Bilgen şöyle devam etti:

"Burada görev yapan kişilerin öncelikli olarak sağlıklı olmaları gerekiyor. E.S.'nin ayakkabılarının tabanı çok sessiz. Aniden ve sessizce yanıma geliyor. Birden yüksek sesle konuşuyor. Bir süre sonra bu davranışı benim için korkutucu olmaya başladı. Odamda otururken birden masamın dibinde bitiyor. Beni başka şekilde korkutup, direkt şiddet uygulayamayacağı için bu yöntemi uyguluyor. En son 26 Aralık'ta ben çayımı aldım, odama gidiyordum. Tam kulağımın dibine bağırdı. Korkup, çayı elime döktüm. Elim yandı, yaralandım. Başta bunu dışarıdan gelen biri ya da zihinsel engelli biri yaptı sandım. E.S.'nin böyle bir şeyi yapacağı başta aklımın ucundan geçmedi. 'Ne yapıyorsun ağabey ne oluyor' diye sordum. 'Senin ağabeyin değilim, resmi konuş' dedi. Elim yanmıştı, bardağı bıraktım. Şiddet uygulanmasından korktuğum için, idarecinin odasına kaçtım. Müdür yardımcısına, 'Hocam bu hocamıza ne oluyor' diye sordum. Arkamdan gelip 'Beni mi şikayet ediyorsun' dedi. Korktum, arka tarafa doğru açtım. Müdür yardımcımız, E.S.'yi tuttu. 'Senden korkuyorum' dedim. Fiziksel olarak da benden üstün, boylu poslu biri. Bana vurmaya çalıştı. Elinin rüzgarından bunu hissettim. Müdür yardımcımız olmasaydı, daha kötü şeyler olabilirdi."

Bilgen, odalarının karşılıklı olduğunu belirtiği E.S.'nin "Her an cinnet getirebilirim. Benden kork" diyerek kendisini tehdit ettiğini de anlattı.

'KORKUYORUM'

Okulda odasının kapısını sürekli kilitli tuttuğunu söyleyen Figen Bilgen, "Bu tür öfke kontrolü olmayan, takıntılı insanların, bizim gibi özel eğitim kurumlarında çalışmasını istemiyorum. Çocuklarımız özel insanlar. Bu tür öfke kontrolü olmayan ve takıntılı olan eğitimcilerin görev yapmasını istemiyorum. Halen kaygılıyım. Şiddet uygulayacak mı diye korkuyorum" dedi.

Bligen'in şikayeti üzerine E.S.'nin emniyette verdiği ifade sonrası görevine geri döndüğü öğrenildi. E.S. ise hakkındaki iddialarla ilgili bir açıklama yapmadı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, konuyla ilgili soruşturma başlattı.