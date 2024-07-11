Görme Engelli Öğrencinin Annesine Teşekkür Belgesi Verildi

Üniversiteden mezun olan Eyüp Ensar'ın annesi Fatma Ögel, görme engelli oğlunu lisans eğitimi boyunca "hiç yalnız bırakmadığı" için teşekkür belgesi verildi.

Doğuştan yüzde 100 görme engelli olan 22 yaşındaki Eyüp Ensar Ögel, eğitim hayatı boyunca annesi Fatma Ögel'in desteğiyle okula devam etti.

İstanbul Medipol Üniversitesi 2023-2024 Mezuniyet Töreni'nde ise İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olan Ögel diplomasını annesiyle aldı.

Törende sahneye davet edilen anne Fatma Ögel'e, 4 yıl boyunca gösterdiği emeklerden ötürü İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan tarafından teşekkür belgesi verildi ve cübbe giydirildi.

"Gölge öğretmen" olarak oğlunun derslerine yardımcı olan, her gün okula gidip gelmesine eşlik eden anne Fatma Ögel'e verilen teşekkür belgesinde, "Anneliğin anlamını hakkıyla yerine getiren sizlerin gösterdiği fedakarlık takdire şayandır. Bu vesileyle bir hakkı teslim etmek üzere şahsınızda tüm annelere ve sizlere teşekkür ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

"Aileler, çocuklar bir şeyleri başarmak için çırpınıyorlar"

Fatma Ögel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunu doğduğu günden bugüne desteklediğini, bebekliğinde oynadıkları oyunların bile onun engeline ve gelişimine yönelik eğitici aktiviteler olduğunu söyledi.

İlkokulda oğlu için Braille alfabesi öğrendiğini anlatan Ögel, "İlkokula başladı, kabartmayı öğrenmesinde hep yardımcı oldum. O hikaye kitaplarını kabarttım ilk başta, o rahat okusun diye. Çünkü çok seviyordu okumayı, oturur akşam ona kabartma yazı yazardım, yapıştırırdım. Resimli tarafına yapıştırırdım ki yazı olan kısımda öğretmeni takip etsin onu." dedi.

Ögel, Braille alfabesinin yanı sıra başka derslerde de birlikte çalıştıklarını aktararak, oğlunun bir tek yeteri kadar iyi okuyamadığı için İngilizcesini beğenmediğini anlattı.

Kendi eğitim hayatına değinen Ögel, 1990'da Haydarpaşa Lisesi'nden mezun olduğunu aktararak, "Babam biraz istemedi kız çocuğunun okumasını. Okuyamadım, okumadım, okutulmadım diyeyim. Eyüp'ün üstüne çok yüklendim. Bazen sıktım, kabul ediyorum. Bence ikinci üniversiteyi de okumalı, okumanın yaşı yok. Belki ben de başlayabilirim. Neden olmasın?" diye konuştu.

Ögel, oğlunun diploma aldığı sırada kendisine de cübbe giydirildiği anlara değinerek, "Beni çok mutlu ettiler. Hala şokunu atlatamadım. Arayanlar, tebrik edenler, ağlayanlar, 'Ay çok duygulandık.' diyenler... Müthiş, hiç unutamayacağım bir gündü. Çok teşekkür ederim hepsine." dedi.

Oğlunun üniversite mezuniyetinden duyduğu mutluluğu dile getiren Ögel, "Yapacağını biliyordum. Ben ondan daha çok hedef koyuyorum önüme. O biraz daha kendisini geri çekiyor ama ben onun ne olduğunu çok iyi biliyorum. Hep öyle demişimdir 'Sen bunu yaparsın, sen bunu başarırsın.' diye. Daha da güzel şeyler olacak Allah'ın izniyle." ifadelerini kullandı.

Ögel, engelli çocukların ebeveynlerine seslenerek, şöyle devam etti:

"Ben çocukların anneleri, aileleri destek olunca bir şeyler yapabileceklerine inanıyorum. Sadece önümüzü bazı şeyler kesiyor. Mesela benim en basiti yaşadığım, Eyüp Ensar çok yüzmeyi istedi, 'Ben çok iyi yüzeceğim.' dedi. İnanın Göztepe, Kadıköy civarında bir havuz bulamadım. Hepsi engelini görünce geri çekiyordu, 'Yapamaz, edemez.' Çevre daha çok köstek oluyor bu duruma yoksa aileler, çocuklar bir şeyleri başarmak için çırpınıyorlar."

Eyüp Ensar ve annesinin mezuniyet sevinci

Okulunu başarıyla tamamlayan Eyüp Ensar Ögel de kendisinin ve annesinin emeklerinin boşa gitmediği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Ögel, "Annemin desteği olmasa eğitim hayatım daha zorlu geçecekti, bu konuda kendimi şanslı buluyorum, annemin hakkını ödeyemem." dedi.

Bir kardeşi olduğunu aktaran Ögel, "Normal ağabey, kardeş gibi kavga ederiz, barışırız, konuşuruz. Annem zaten hiçbirimizi birimizden ayırt etmez. O görüyor bu arada, hiçbir engeli yok, benim gibi değil, hep görüyor. Ona 'A' verdiyse bana da 'A' verdi. Yani hiç ayrımcılık yapmadı." ifadelerini kullandı.

Çevresinden yana kendini olabildiğince şanslı bulduğunu dile getiren Ögel, "Hep çevremde, 'Yardıma ihtiyacın var mı?', 'Biz lavaboya gidiyoruz, gelmek ister misin?', 'Bir ihtiyacın var mı?' diyen insanlar çok oldu. İyi ki de varlar." diye konuştu.

Ögel, gelecek hedefleriyle ilgili, "Öncelikle hedefim, bir iş sahibi olmak istiyorum. Yaş 22-23. Kendi paramı kazanmak, yemek istiyorum. Önceliğim iş ama sonrasına bakalım ne olacak?" dedi.