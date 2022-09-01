Görme engelli din görevlisi, gören öğrencilere hafızlık eğitimi veriyor

İstanbul'da görme engelli Kur'an öğreticisi Hülya Tonbul, Braille alfabesiyle gören öğrencilerine eğitim verip yeni hafızlar yetiştiriyor.

Doğuştan görme engelli 30 yaşındaki Hülya Tonbul, 21 yaşında kendisi gibi görme engelli olan bir hocadan eğitim alarak hafız oldu.

Daha sonra İstanbul Sultangazi İlçe Müftülüğüne bağlı İhramcızade Kız Kur'an Kursunda görev almaya başlayan Tonbul, 2019 yılından beri gören öğrencilere Kur'an-ı Kerim eğitimi veriyor.

Tonbul, hafızlık eğitiminde öğrencilerini Braille alfabesiyle takip ediyor.

Aynı zamanda Sultangazi Engelli Koordinatörlüğü görevini de yürütün Tonbul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 yaşında Kur'an-ı Kerim eğitimi almaya başladığını, 4 yılda hafızlığını bitirdiğini söyledi.

Kur'an-ı Kerim'i, kendisi gibi görme engelli bir hocadan Braille alfabesiyle öğrendiğini belirten Tonbul, "Hafızlık, gören insanlara göre bir kat daha zor oldu. Çünkü diğer insanlar gözleriyle satır uçlarını takip ediyorlar. Ama ben parmağımla önce bir harfi tanıyıp sonra diğerine geçiyordum. Haliyle ezberleme süreci olsun, okuma süreci olsun diğer insanlara göre daha zor oluyordu. Ama çok şükür çok istediğim için azmettim, bitirdim." diye konuştu.

Tonbul, 2019 yılından beri hafız adaylarına eğitim verdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar 2 öğrencim hafızlığını tamamladı. Öğrencilerim benim gibi görme engelli değil, onlar gören öğrenciler. Öğrencilerim Kur'an-ı Kerim'den çalışıp bana ders veriyorlar. Tek zorlandığım, sıkıntı çektiğim nokta onların Kur'an-ı Kerim'lerini görüp yanlışlarını çizememem. Ancak ben ders bittikten sonra ekstradan aklımda kalan hatalarını öğrencilere söylüyorum ya da hatırladığım kadarıyla altlarını çizdiriyorum. Öğrencilerim bana ders verirken ben onları Braille alfabesiyle takip ediyorum."

"Hafız yetiştirmek çok güzel bir duygu"

Yakın zamanda ilk hafızlarını yetiştirdiğinin altını çizen Tonbul, "Hafız yetiştirmek çok güzel bir duygu. Allah herkese hafız yetiştirmeyi nasip etsin." dedi.

Tonbul, görme engeli olmasına rağmen hayata küsmediğini ve azim gösterdiğini vurgulayarak, "Benim gibi olan arkadaşlarım hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmesinler, her zaman azmetsinler. Ayrıca Sultangazi'de görme engelli olup Kur'an-ı Kerim eğitimi, hafızlık eğitimi almak isteyen arkadaşlarımız olursa bize gelebilir. " ifadelerini kullandı.

"Hocamız bizimle çok ilgilendi, çok iyi davrandı"

Tonbul'dan aldığı eğitimin ardından hafız olan Fatma Nur Köse ise 2 yıl Hülya Hoca'dan ders aldığını anlatarak, "Hocamız görme engelli ve bizim gibi gören öğrencilere eğitim verdi. Bizim için daha zor oldu ama hocamız bizimle çok ilgilendi, çok iyi davrandı. Aldığımız eğitimin ardından biz de hafızlığımızı tamamladık. Hafız olduğum için mutluyum." diye konuştu.

Öğrenci Büşra Açıkça da hocasından eğitim alarak hafız olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Sultangazi İlçe Vaizi Pakize Yetimova ise görme engelli öğrencilerin kurslarında eğitim alabildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hülya Hocamızın bu kursta olması, ilçemizde olması, gerçekten bizim için çok büyük bir avantaj. İlçemiz nüfus olarak kalabalık bir ilçe. O sebeple ilçemizde görme engelli olduğunu, bunun sayısının fazla olduğunu düşünüyoruz. Görme engelli öğrencilerimiz kursumuzda Hülya Hocamızdan Kur'an-ı Kerim eğitimi alabilirler."