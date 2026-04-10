Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP'den ihraç edildi

Taciz davasında yargılanan ve görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, Cumhuriyet Halk Partisi’nden ihraç edildi.

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU KARAR VERDİ

CHP’den yapılan açıklamaya göre, Merkez Yönetim Kurulu’nun 16 Şubat 2026 tarihli kararıyla Hasbi Dede’nin tedbirli olarak kesin çıkarma talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiği belirtildi.

“KESİN ÇIKARMA” KARARI

Yüksek Disiplin Kurulu’nun 10 Nisan 2026 tarihli toplantısında, Dede’nin parti tüzüğünün “parti üyeliğiyle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak” hükmü kapsamında değerlendirilerek kesin çıkarma cezasıyla ihraç edilmesine oy birliğiyle karar verildi. Parti tarafından yapılan açıklamada, kararın ilgili tüzük maddeleri çerçevesinde alındığı ifade edildi.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Hasbi Dede, çocuğa cinsel taciz iddialarını ardından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı . İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Hasbi Dede'nin, Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 10 Şubat'ta mahkemeye sevk edildiği ve Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesinin kararıyla bu suçtan tutuklandığı belirtilmişti. Dede'nin, bu nedenle Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı bildirilmişti. Görele Belediye Başkanı Dede'nin tutuklandığı soruşturmada 4 belediye çalışanının ifadesi alınmıştı.

"Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" iddiası üzerine başlatılan soruşturmada tutuklanan Dede, hakkındaki iddiaları kabul etmediğini belirtmişti.

YAZIŞMALARI REDDETMİŞTİ

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden 16 yaşındaki kız çocuğu ile aralarında geçtiği öne sürülen yazışmaları reddeden Dede, sosyal medya hesaplarının başka kişiler tarafından da kullanıldığını, uygulamanın belediyeye ait iletişim araçlarında açık olduğunu iddia etmişti. İfadesine başvurulan 4 belediye personeli ise uygulamanın kurumun iletişim araçlarında açık olduğu iddiasının doğru olmadığını belirtmişti. Ekiplerce belediyedeki söz konusu iletişim araçlarına ve 4 çalışanın telefonlarına incelenmek üzere el konulmuştu.

BAŞSAVCILIK İTİRAZI SONRASI TUTUKLANMIŞTI

Son Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede, şikayet üzerine başlatılan soruşturmada 8 Şubat’ta ifadeye çağrılmış ve 9 Şubat’ta hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Görele Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine dün tekrar ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanmıştı.