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Görevden alınan CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu: YENİ Partinin üyesi olarak yoluma devam edeceğim

Görevden alınan CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu: YENİ Partinin üyesi olarak yoluma devam edeceğim
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Haber: Erhan Özmen (ADANA) - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla görevden alınan Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Adana’nın Kozan ilçesinde partililerle bir araya geldi.

Haber: Erhan Özmen

(ADANA) - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla görevden alınan Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Adana'nın Kozan ilçesinde partililerle bir araya geldi. CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıklayan Tanburoğlu, "Halkın iktidar umudu olan Özgür Özel'in liderliğinde, halkın kurduğu YENİ Parti'de bu yola devam etme kararı aldık" dedi.

CHP'den istifa eden yurttaşlarla Kozan'da bir araya gelen CHP MYK tarafından görevden alınan CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, partisinden ayrılarak YENİ Parti'ye katılacağını duyurdu.

Tanburoğlu, şunları söyledi:

"Böyle tarihî bir günde Kozan'da olmak bizim için ayrı bir önem taşıyor. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önümüzdeki dönemde iktidar olacak YENİ Parti'nin kuruluş imzalarının İçişleri Bakanlığına verildiği gündür. Hayırlı, uğurlu olsun. Genel Başkanımız, Ankara'da cuma namazının ardından ilk toplantısını yapacak, kurucu genel başkan olacak ve parti organlarını seçecek. Artık bu yola çıkıyoruz.

Bugün Kozan'da, seçilmiş olmalarına rağmen haksız ve hukuksuz şekilde görevden alınan il yönetimimizden iki il başkan yardımcımız yanımda. Bizler, 17 Haziran günü sizlerin oylarıyla seçilmiş olmamıza rağmen görevden alındık. Fakat birbirimize kenetlenme ve halkın iktidar umudu olan Özgür Özel'in liderliğinde, halkın kurduğu YENİ Parti'de bu yola devam etme kararı aldık. Buradan bunu hepinize duyuruyorum.

Az önce buraya gelirken Genel Başkanımızın istifasını vermesinin hemen ardından ben de istifamı verdim. YENİ Parti'nin kuruluşuyla birlikte partinin bir üyesi olarak yoluma devam edeceğim. Bu nedenle bugün burada CHP'den istifa etmiş bir kişi olarak bulunduğumu beyan ediyorum."

Kaynak: ANKA
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