Görev sırasında şehit olan uzman çavuş Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

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Ankara'da görev sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş'in cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli olan ve rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Güneş'in naaşı, Ankara'da düzenlenen törenin ardından hava yoluyla Kahramanmaraş'a getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında Abdülhamithan Camisi'ne taşındı.

Şehidin annesi Emine, babası Salih ve eşi Hüsne Güneş, tabutun başında gözyaşı döktü.

İl Müftü Vekili Mehmet Demir'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mükerrem Ünlüer, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal ve İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sadık Gülecen, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, 2. Zırhlı Tugay Komutan Vekili Topçu Kurmay Albay Bora Çilek, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA