Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Dede'nin yargılanmasına devam edildi

Giresun'da "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuksuz yargılanan ve Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin yargılanmasına devam edildi.

Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuksuz sanık Hasbi Dede katılmadı.

Duruşmada, Dede'nin ve mağdur Tuana Elif Torun'un avukatları yer aldı.

Mahkeme başkanı, 8 tanığın dinlenmesinin ardından duruşmaya ara verdi.

Hasbi Dede'nin, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün kolluk biriminde imza atma yükümlülüğü şeklindeki adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına devam edilmesine karar veren mahkeme başkanı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 30 Nisan'a erteledi.

Duruşma çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan aile avukatlarından Sena Nur Sarıal, duruşmada tanıkların dinlendiğini hatırlatarak, "Sekizi de dinlendi. Bu aşamada duruşma 30 Nisan'a bırakıldı. Savcılığa da mütalaada bulunmak üzere süre verildi. Sanık hakkında da adli kontrol kararları devam ediyor. Tedbirlerin uygulanmasına devam edilecek." dedi.

Olay

Son Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede, şikayet üzerine başlatılan soruşturmada ifadeye çağrılmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 10 Şubat 2026'da tekrar ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Dede, İçişleri Bakanlığınca 12 Şubat'ta Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

Öte yandan, mağdur Tuana Elif Torun, 28 Mart'ta Trabzon yönüne giden A.H. (23) idaresindeki 28 RE 752 plakalı otomobilin, Karadeniz Sahil Yolu Görele Köprüsü mevkisinde kendisine çarpması sonucu ağır yaralanmış, tedavi gördüğü Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşmişti.

Ailenin kararının ardından Torun'dan alınan organlar Ankara, İstanbul, Samsun ve Erzurum'a gönderilmişti.