Gön Savunma'nın Otonom TALAN Sistemi, Askeri Eğitimde Devrim Yaratıyor

Askeri eğitim teknolojileri kapsamında geliştirilen TALAN Hareketli Hedef Sistemi, tam otonom sürüş kabiliyeti kazandı.

Gön Savunma tarafından geliştirilen Otonom TALAN, ilk kez 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) sergilendi.

Atış eğitimlerinde kullanılmak, seçkin birliklerin ve keskin nişancıların atış eğitimlerinin etkinliğini artırmak amacıyla geliştirilen hedef sistemi, yeni kabiliyetler kazandı.

Gön Savunma Genel Müdürü Ece Göncü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saha testlerinden başarıyla geçen TALAN Hareketli Hedef Sistemi'ni, tam otonom sürüş kabiliyeti ile yeniden tasarlandıklarını söyledi.

Otonom TALAN ile Türkiye'nin ilk otonom hareketli hedef sistemini geliştirdiklerini bildiren Göncü, böylece gerçeğe en yakın eğitim olanaklarının oluşması yönünde önemli bir adım attıklarını ifade etti.

Göncü, "Türkiye'de bu teknolojiyi ilk kez sunarak savunma sanayisinde alanımızdaki öncü rolümüzü sürdürüyoruz. Otonom TALAN ile askeri eğitimde artık sadece hedefe değil, harekete de odaklanıyoruz. Gön Savunma olarak; askeri eğitimde 'gerçeğe en yakın' senaryoları ve 'en etkili' tatbikatları mümkün kılacak bir inovasyona imza atmış olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Özgün otonom yazılım sınırları kaldırıyor

Askeri eğitim ve tatbikat süreçlerini daha gerçekçi hale getirmek amacıyla geliştirilen TALAN Hareketli Hedef Sistemi, zorlu arazi şartlarında, farklı senaryolara uyum sağlayabilecek esnek yapısı ile öne çıkıyor. Çeşitli eğitim platformları ve hedef sistemleriyle kolayca entegre olan TALAN, hem dinamik hem de tekrarlanabilir eğitim senaryoları sunuyor.

Otonom TALAN ise klasik sistemlerin ötesinde tamamen bağımsız çalışabilen, akıllı eğitim çözümlerini barındıran bir inovasyon çözümü olarak hayata geçirildi.

Geliştirilen özgün otonom yazılım sayesinde sistem, insan müdahalesine gerek kalmadan belirlenen eğitim rotalarını eksiksiz takip ediyor.

Sensör ve yapay zeka destekli teknoloji, sistemin çevresel engelleri algılayarak dinamik şekilde yön değiştirmesine olanak tanıyor.

Yüksek hassasiyetteki navigasyon sistemi sayesinde, eğitim senaryoları anlık güncelleniyor ve sistem performansı en üst düzeye çıkarılıyor.

Kullanıcının eğitim ihtiyaçlarına uygun, esnek ve interaktif eğitim senaryoları geliştiriliyor. Otonom TALAN, sahip olduğu kabiliyetlerle eğitim ortamlarını daha gerçekçi ve etkili hale getiriyor.

Gelişmiş sensör ve yazılım entegrasyonu hem güvenilir hem de kesintisiz performans sunuyor.

Aynı anda birden fazla hedef kontrolü

Otonom TALAN, çatışma ortamlarını gerçekçi şekilde simüle edebilmek için otonom hareket kabiliyetine sahip bir platform olarak tasarlandı. Sistemin çekirdeğinde, GPS, RTK, IMU ve pusula sensörlerinin oluşturduğu yüksek hassasiyetli konumlandırma ve engel tanıma altyapısı yer alıyor. Bu sayede sistem, operatör müdahalesi olmadan belirlenen eğitim senaryolarını tam bağımsız şekilde yürütebiliyor. Aynı anda birden fazla hedefin kontrolü, gerçek zamanlı izleme arayüzü ile mümkün hale geliyor.

Otonom TALAN sayesinde gerçek dünya çatışma senaryolarına birebir uyum; kapalı alan, açık arazi ve keskin nişancı eğitimlerine tam entegre yapı; kullanıcıların refleks, isabet ve karar verme kabiliyetlerini geliştirme; tekrarlanabilir, ölçülebilir ve analiz edilebilir eğitim performansı mümkün oluyor.

JAVDES ile imzalar atıldı

Gön Savunma, IDEF 2025 kapsamında, Jandarma Asayiş Vakfı (JAVDES) Şirketler Topluluğu ile "hareketli ve çelik hedef platform üretim işbirliği" anlaşması imzaladı.

Bu kapsamda, ihtiyaç duyduğu ürün ve ekipmanların temini ile güvenlik güçlerinin imkan ve kabiliyetlerinin artırılması amaçlanıyor.