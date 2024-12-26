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Gömbe Yaylası, Kar Yağışıyla Yeniden Canlandı

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Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Gömbe Yaylası, beklenen kar yağışının ardından 20 santimetreye ulaşan kar kalınlığıyla beyaza büründü, bölge halkı rahat bir nefes aldı.

Antalya'da Gömbe yaylası beyaza büründü

Geçtiğimiz yaz kuraklık nedeniyle su sıkıntısının yaşandığı yaylada, beklenen karın kalınlığı 20 santimi aştı

Yağışı görüntüleyen vatandaş: "Aheste aheste yağıyor, özletmişti"

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Gömbe Yaylası, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüye büründü. Geçtiğimiz yaz kuraklık nedeniyle su sıkıntısının yaşandığı yaylada, beklenen kar yağışı nihayet gerçekleşti.

Kaş ilçesinde bulunan Gömbe Yaylası'nda kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı. Kuraklık nedeniyle su sıkıntısı yaşayan bölge halkı, uzun zamandır beklenen kar yağışının ardından rahat bir nefes aldı. Batı Antalya'nın en yüksek ikinci zirvesi olan, 3 bin 24 metre rakımlı Akdağ'da ise kar kalınlığı 70 santimetreyi geçti.

Hayat kaynağı olan Uçarsu Şelalesi yeniden canlanıyor

Kaş, Elmalı ve Demre ilçelerinin içme suyu ihtiyacını karşılayan ve yaz aylarında kuruma noktasına gelen Uçarsu Şelalesi'nin kar yağışıyla birlikte yeniden canlanması bekleniyor. Bölge sakinleri, sulama ve içme suyu açısından kritik bir öneme sahip olan bu kaynakların tekrar eski akış gücüne kavuşmasını umut ediyor.

"Kar yağışı ilaç gibi geldi"

Gömbe Mahallesi Muhtarı Süleyman Kocakehya, kar yağışının bölge halkı için hayati önem taşıdığını belirterek, şunları söyledi: "Bu kar yağışını bölge olarak çok özledik, adeta ilaç gibi geldi. Yaz mevsiminde büyük sıkıntılar çektik, burada kar yağmadan hayat normale dönmez. Akdağ cömertliğini bu yıl Allah'ın izniyle gösterecek. Umarım bu yağışlar, yazın daha bereketli bir dönem geçirmemizi sağlar."

Kaş'ın Gömbe mahallesinde yaşayan mahalle sakinleri ise sevinçlerini sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparak paylaştı. Durmuş Arslan adlı vatandaş, karın yağışını görüntüleyerek, "Sabah kalktık, işte bu manzarayla karşılaştık, aheste aheste yağıyor, özletti" yorumunda bulundu.

Gömbe Yaylası, Kar Yağışıyla Yeniden Canlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEGÜM AKSOY - Güncel
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