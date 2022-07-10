Gölcük ve Karamürsel'de geleneksel kent bayramlaşması yapıldı Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Kocaeli'nin Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde geleneksel kent bayramlaşması yapıldı. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Kocaeli'nin Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde geleneksel kent bayramlaşması yapıldı. Gölcük Kaymakamlığınca Kavaklı Mahallesi'ndeki Kongre Sarayı'nda bayramlaşma programı düzenlendi. Programa, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aziz Bakıoğlu, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mahir Sarıdağ, İlçe Emniyet Müdürü Veli Şengül, siyasi partilerin temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Karabulut, bayramlarda küslerin dargınlıkları gidererek barışması gerektiğini söyledi. Konuşmaların ardından ilçe protokolü ve vatandaşlar bayramlaştı. Karamürsel Karamürsel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen bayramlaşma programına, AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Kaymakam Osman Aslan Canbaba ve Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da katıldı. Programda konuşan Işık, bayramların aralardaki mesafeleri kaldırma ve yakınlaşma anlamına geldiğini belirterek, "Kesilen kurbanlarla Allah'a yaklaşıyoruz, kurban kesimiyle de insanlar arasındaki mesafeler ortadan kaldırılıyor. Kırgınlıkları, küskünlükleri, dargınlıkları ortadan kaldırarak yakınlaşıyoruz." dedi. Konuşmanın ardından ilçe protokolü bayramlaşırken, program İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu'nun duasıyla sona erdi. AA / Fahri Haner - Güncel Karamürsel Hisarcık Kocaeli Gölcük Güncel Haberler

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