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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde istinat duvarına yıldırım isabet etmesi sonucu çevreye savrulan beton parçaları bir binada hasara neden oldu.

Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın istinat duvarına yıldırım isabet etti.

İstinat duvarından çevreye savrulan beton parçaları, binaya isabet ederek hasara sebep oldu.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler binanın etrafında güvenlik önlemi aldı, bina sakinleri tahliye edildi.

Kaynak: AA