Gölcük'te öğrenciler yerli otomobil Togg'u inceledi
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Yerli Malı Haftası kapsamında yerli otomobil Togg'u yakından inceledi ve bilgi aldı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde öğrenciler, Yerli Malı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yerli otomobil Togg'u inceledi.
Barbaros İlkokulu'nda düzenlenen etkinliklerle Yerli Malı Haftası kutlandı.
Etkinlik kapsamında okulun bahçesine getirilen Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg, öğrencilere tanıtıldı.
Öğrenciler, yakından inceleme fırsatı buldukları araçla ilgili bilgi aldı.