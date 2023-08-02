Gölcük Tabiat Parkı'ndaki Bitkilerin Doğal Ekosisteme Etkisi Araştırıldı

BOLU'da yerli ve yabancı tatilcilerin akın ettiği Gölcük Tabiat Parkı'ndaki bitkileri inceleyen Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi'nden akademisyenler, 2018'de nilüfer bahçesi kurulması amacıyla 55 çeşit nilüfer türünün göle yerleştirilmesinin, gölün doğal ekosistemini bozduğunu tespit etti. İncelemede ayrıca yoğun rekreasyon faaliyetlerine bağlı olarak küçük işletme ve konaklama için gerçekleştirilen yapılaşma nedeniyle suda plankton- alg artışı başta olmak üzere, ekosistemin dengesini bozan diğer faktörlerin de artış gösterdiği saptandı.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi'nden Prof. Dr. Necmi Aksoy, Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Neval Güneş Özkan, Dr. Öğretim Üyesi Nihan Koçer ve Doç. Dr. Engin Eroğlu, 'Bolu Gölcük'teki Doğal ve Egzotik Sucul Bitki Türleri İçin Risk Yönetimi Planı' adı altında akademik çalışma yaptı. 2022 yılında yapılan ve 2023 yılında yayımlanan çalışma kapsamında Gölcük Tabiat Parkı'ndaki bitki türleri incelendi. Bitki türleri arasında yer alan su civanperçemi ile gölde yetişen 4 nilüfer türünden 3'ünün doğal dengeyi bozacak yabancı tür olduğu belirlendi. Yapılan araştırmalar ve elde bulgular sonucunda gölün doğal yapısında bozulmalar yaşandığı ifade edildi.

"Özellikle; 2014-2020 yılları arasında rekreasyon alanına çim ekimi, egzotik ağaç ve çalılardan oluşan süs bitkilerinin dikimi gibi peyzaj uygulamaları ile 2018 yılında nilüfer bahçesi kurulması amacıyla 55 çeşit nilüfer türünün göle yerleştirilmesi, gölün doğal ekosisteminin bozulmasına sebep olmuştur. Yapmış olduğumuz sucul vejetasyon alımlarında yeni bir bitki toplumu oluştuğu tespit edilmiştir. Su civanperçeminin gölün doğal ekosistemindeki dengeyi bozacak şekilde baskın duruma geçmesi, göl yüzeyini kaplayarak, göl tabanına yeterli güneş ışığının düşmesini engelleyici etkilerle, hassas sucul ekosistemin çökmesine neden olmaktadır. Su civanperçemi bitkisinin temizlenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü ancak başarı sağlanamadığı bilinmektedir. Özellikle Kuzey Amerika'daki göllerde uygulanan mekanik temizleme yöntemi Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nda uygulanmalı ve bitki daha önceki denge durumuna gelecek şekilde alandan uzaklaştırılmalıdır. Gölcük Gölü Havzası'nda çamur, riperian, çayır ve orman gibi diğer ekosistemler ile birlikte bütüncül ekolojik restorasyona gidilmelidir. Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nda yabancı türler için eylem planı, bölgesel ve yerel kuruluşlar ile birlikte uygulamaya konmalıdır. Bu amaçla, Bolu Gölcük Tabiat Parkı örneğinde, bir eylem planının hazırlanması ve uygulanması, zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip Bolu bölgesi için büyük önem taşımaktadır."