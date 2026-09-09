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Gölbaşı'nda "Bedenini Dinle, Harekete Geç" etkinliği yapıldı

Gölbaşı'nda 'Bedenini Dinle, Harekete Geç' etkinliği yapıldı
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde "Bedenini Dinle, Harekete Geç" etkinliği düzenlendi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde "Bedenini Dinle, Harekete Geç" etkinliği düzenlendi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ile Gölbaşı Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı'nda organize edilen etkinliğe katılanlar, antrenörler eşliğinde çeşitli fiziksel aktiviteler yaptı.

Uzmanlar, katılımcılara hareketli yaşamın önemi konusunda bilgi aktardı.

Etkinlik alanında kurulan stantlarda vatandaşların boy ve kilo ölçümleri yapıldı, kan şekeri ve tansiyon değerleri kontrol edildi.

Kaymakam Erol Rüstemoğlu da katılımcılarla sohbet etti, faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA
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