Haberler

Gölbaşı'nda Ankara'nın Başkent Oluşunun 102. Yılı Kutlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölbaşı'nda 102. Ankara'nın başkent oluşu etkinliği, Kaymakamlık koordinesinde öğrenci gösterileriyle kutlandı. Törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrencilerin hazırladığı çeşitli gösteriler gerçekleştirildi.

Gölbaşı'nda Ankara'nın başkent oluşunun 102. yılı kutlandı.

Gölbaşı Kaymakamlığı koordinesinde Ayşe Yakup Eskitoros İlk-Ortaokulunda gerçekleştirilen programa, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, şube müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğrenciler tarafından hazırlanan şiir, oratoryo, halk oyunları ve mehteran gösterileri katılımcılardan yoğun alkış aldı.

Kutlama programı, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Soner Aksakal - Güncel
Netanyahu, Mısır'da yapılacak Gazze zirvesine katılmayacak

Netanyahu, Erdoğan'ın da katılacağı zirve için son kararını verdi
Almanlardan büyük hadsizlik! Can Uzun'a tehdit gibi mesaj

Can Uzun'a büyük hadsizlik
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gizli kameradan sonra yeni skandal! 4 akademisyene ihraç talebi

Gizli kameradan sonra üniversitede yeni skandal
Almanlardan büyük hadsizlik! Can Uzun'a tehdit gibi mesaj

Can Uzun'a büyük hadsizlik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.