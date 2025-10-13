Gölbaşı'nda Ankara'nın başkent oluşunun 102. yılı kutlandı.

Gölbaşı Kaymakamlığı koordinesinde Ayşe Yakup Eskitoros İlk-Ortaokulunda gerçekleştirilen programa, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, şube müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğrenciler tarafından hazırlanan şiir, oratoryo, halk oyunları ve mehteran gösterileri katılımcılardan yoğun alkış aldı.

Kutlama programı, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.