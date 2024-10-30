Üye Girişi
Haberler

43. kattan düşerek can veren Semanur'un telefonundaki not: Herkes suçlu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da 43. kattan düşerek hayatını kaybeden binicilik eğitmeni Semanur Arslan'ın cep telefonunda bulunan not, dikkat çekti. Notta, "Herkes suçlu. Mahşerde görüşürüz." ifadeleri yer aldı.

Ankara'da gökdelende arkadaşının oturduğu 43'üncü kattaki evin penceresinden düşüp hayatını kaybeden binicilik eğitmeni Semanur Arslan'ın (27) cep telefonunda, "Mahşerde görüşürüz" notu bulundu.

43. KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Binicilik eğitmeni Semanur Arslan, 20 Ekim akşamı Çankaya ilçesi Konutkent Mahallesi'ndeki gökdelende arkadaşı Ferhat D.'nin (43) oturduğu 43'üncü kattaki evin penceresinden düşüp yaşamını yitirdi. Evde bulunan Ferhat D. ile Ezgi Ö. (31) gözaltına alınıp, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Gökdelenden Düşen Binicilik Eğitmeni Semanur Arslan'ın Cep Telefonunda Şifreli Not Bulundu

SEMANUR'UN TELEFONUNDAKİ NOT: HERKES SUÇLU

Ferhat D., Semanur Arslan'ı tanımadığını, olay sırasında başka odada olduklarını ve dışarı çıktıklarında onu göremediklerini ileri sürdü. Ezgi Ö. ise Arslan'ın, erkek arkadaşı ile problemleri olduğunu ve sürekli ağladığını iddia etti. Semanur Arslan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada, şifreli olan cep telefonunda yapılan incelemede not bulundu. Arslan'ın notunda, "Herkes suçlu. Herkesi kendi vicdanıyla baş başa bırakıyorum. Mahşerde görüşürüz" ifadeleri yer aldı.

Gökdelenden Düşen Binicilik Eğitmeni Semanur Arslan'ın Cep Telefonunda Şifreli Not Bulundu

Adli Tıp Kurumu'nun ön otopsi raporunda ise Arslan'ın yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Detaylı otopsi ve toksikoloji raporları ise bekleniyor. Polisin şu ana kadar yaptığı araştırmada cinayet iddialarına ilişkin delil elde edilemedi.

43. kattan düşerek can veren Semanur'un telefonundaki not: Herkes suçlu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

3-sayfa Güncel Ankara Hukuk Yaşam

İnsanlık dışı zulüm! Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler

İnsanlık dışı zulüm! Çoğu çıplak ve yaralı

 CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde

Terörden gözaltına alınan başkana elindeki belgeyle sahip çıktı

 Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti

Oğlunu ve eşini öldürüp canına kıydı
Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı

Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ne zaman, nerede çekildi? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, Oğuzeli 30-31 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 30-31 Ekim Seyhan, Çukurova, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Isparta 32 Spor Pazarspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Isparta 32 Spor Pazarspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Leyla Hayat Aşk Adalet CANLI izle! Adalet 30 Ekim Çarşamba Leyla 7. bölüm NOW TV izleme linki var mı? Leyla SON BÖLÜM izle! Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi ne zaman, nerede çekildi? BUSKİ Bursa su kesintisi! 30-31 Ekim Gemlik, Mustafakemalpaşa, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 30-31 Ekim Karabağlar, Çiğli, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Alanya, Döşemealtı 30-31 Ekim Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Çarşamba hangi diziler var? 30 Ekim Çarşamba TV'de bu akşamki diziler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.