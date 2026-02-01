Haberler

Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak

Güncelleme:
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarındaki seferlerin bazıları iptal olurken, belirli saatlerde seferlerin devam edeceği bildirildi.

Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe- Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 09.00, Gökçeada'dan saat 07.00, Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den saat 11.00-15.00, Bozcaada'dan ise saat 10.00-14.00 seferlerinin olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 13.00-17.00-21.00, Gökçeada'dan 11.00-15.00- 19.00, Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den saat 08.00-19.00, Bozcaada'dan ise saat 07.00-18.00 seferlerinin yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
