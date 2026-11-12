Gökçe Gökçen, Özvar'ın 3 yıllık eğitim önerisine damızlık hayvan diye tepki verdi

(TBMM) - YENİ Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, YÖK Başkanı Erol Özvar'ın üniversitelerde eğitim süresinin kısaltılmasına yönelik açıklamasını eleştirerek, "Doğurganlığı artırmak için üniversiteleri 3 yıla indirecekmişiz. Nasıl bir modadır ki bu, ne yapsanız arkasında bir doğurganlık meselesi var. Genç kadınlar üniversiteden erken ayrılırsa çok çocuk doğurabilirlermiş. Bu mantığın arkasında da bu var. Yani kusura bakmayın ama genç kadınlar sizin gözünüze damızlık hayvan gibi mi görünüyor?" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor.

Komisyonda söz alan YENİ Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, öğrencilerin artan yaşam maliyetleri nedeniyle üniversite tercihlerini geçim ve iş bulma kaygılarına göre şekillendirmek zorunda kaldığını söyleyerek, yurt imkanlarının yetersizliğine ve yurtlarda yaşanan taciz, şiddet ve güvenlik sorunlarına dikkati çekti.

Üniversite eğitiminin, öğrenciler için giderek daha "zorlu bir sürece" dönüştüğünü öne süren Gökçen, akademide araştırma görevlilerinin güvencesiz çalışma koşullarına da değinerek, iştanımlarının belirsizliği, akademik emeklerinin farklı alanlarda kullanılması ve kadro güvencesinden yoksun olmaları nedeniyle araştırma görevlilerinin geleceklerinin akademik yöneticilerin kararlarına bağlı kaldığını kaydetti.

"Akademik özgürlükler yerlerde, sansür, otosansür, keyfi kadro paylaşımları, adrese teslim kadro ilanları, idari soruşturma ve baskılar, iktidarla aynı düşünmeyen hiçbir akademisyene nefes aldırmamak üzere kurulu bir sistem var" diyen Gökçen, şöyle devam etti:

"Aynı örneği Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda da görüyoruz. Öğretmenler detaylı bir şekilde anlatıyorlar. Barış akademisyenleri Anayasa Mahkemesi kararına rağmen iade edilmedi. KHK'lı öğretmenlere pazarlarda rastlıyorum. Sosyal ölüye çevrildikleri için oralarda çalışmak zorunda kalıyorlar.

Üniversitelerde ve eğitim sistemimizde bunca sorun varken YÖK Başkanı Erol Özvar'ın son açıklaması gerçekten bir acayip. Kendisi Avrupa sistemini örnek gösteriyor. Sanki diğer her konuda Avrupa'daki sistemi esas alıyormuşuz gibi. Doğurganlığı artırmak için üniversiteleri 3 yıla indirecekmişiz. Nasıl bir modadır ki bu, ne yapsanız arkasında bir doğurganlık meselesi var. Genç kadınlar üniversiteden erken ayrılırsa çok çocuk doğurabilirlermiş. Bu mantığın arkasında da bu var. Yani kusura bakmayın ama genç kadınlar sizin gözünüze damızlık hayvan gibi mi görünüyor?"

"İNSANLAR ÇOCUKLARINA NEREDEYSE ÇELİK YELEK GİYDİRECEK HALDELER"

Gökçen, dijital zorbalıkla etkili mücadele edilmemesi, şiddeti önlemeye yönelik politikalardan geri adımatılması ve çocuklara güvenli bir gelecek sunulamamasının okullarda yaşanan saldırılarla bağlantılı sorunlar arasında yer aldığını ifade ederek, "İnsanlar çocuklarına neredeyse çelik yelek giydirecek haldeler. Tarikat ve cemaatleri okullara yerleştirmek için gösterdiğiniz çabanın 1/10'ini bu saldırıları önlemek için göstermediniz. Bu mu eğitimini verdiğiniz değerler?" diye konuştu.

Kaynak: ANKA