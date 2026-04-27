Gökay Çakır ve Başaran Aksu Gözaltına Alındı... Okan Konuralp: "Türkiye Bütün Dünyaya Buradan Rezil Oluyor"

Haber : Batuhan DÜKEL - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Bağımsız Maden İş Başkanı Gökay Çakır ve Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Türkiye bütün dünyaya buradan rezil oluyor. Burada aylardır maaşlarını alamayan, günlerdir aç bir şekilde emek mücadelesi veren bu değerli madencilerin hikayesi, tüm dünyaya yayılıyor ve Türkiye devletiyle kamu otoritesiyle bir emek hırsızı noktasına bürünmüş durumda" dedi.

Tazminat, maaş ve özlük haklarının ödenmesi talebiyle sekiz gündür açlık grevlerini sürdüren Doruk Madencilik işçileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümesine polis biber gazıyla müdahale etti. CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi:

"Dünya işçi sınıfının en örgütlü sınıfı maden işçileridir. Dünya emek şiirlerinin en güzelleri madenciler için yazılmıştır. Burada çok onurlu bir direniş var. Aylardır maaşlarını alamayan bir grup maden işçisi, hem kendileri hem de Türkiye'nin tüm emekçileri için mücadele ediyorlar. Son derece haklı olarak bu sorunun öznelerinden biri olan Enerji Bakanlığı'na, neredeyse 1 yıldır Enerji Bakanlığı'nın, Çalışma Bakanlığı'nın gözü önünde yapılan büyük emek hırsızlığını hem aktarmak hem de durumu protesto etmek için yürümek istediler."

"Umarım yetkililer de sağduyulu hareket ederler ve bu madencilerin haklı mücadeleleri menzile erer"

Burada polisin müdahalesiyle karşılaştılar. Elbette burada bir emir kulu, mülki amirler, işçilerin yürümesine izin vermedi, çok sert bir müdahaleyle karşılaşıldı ve sendika başkanı gözaltına aldı. Türkiye bütün dünyaya buradan rezil oluyor. Burada aylardır maaşlarını alamayan, günlerdir aç bir şekilde emek mücadelesi veren bu değerli madencilerin hikayesi, tüm dünyaya yayılıyor ve Türkiye devletiyle kamu otoritesiyle bir emek hırsızı noktasına bürünmüş durumda. Buradan el birliğiyle Türkiye'yi çıkarmak zorundayız. Umarım yetkililer de sağduyulu hareket ederler ve bu madencilerin haklı mücadeleleri menzile erer. Haklı mücadeleleri menzile erdiğinde ben inanıyorum ki, Türkiye'deki emek hareketi de yeni bir aşamaya gelecektir. Tüm madenciler, emekçiler, her yerde haklarını alan, alabilen örgütlü mücadeleyi hep birlikte yükseltmiş olurlar. Ben buranın bir çoban ateşi olduğuna inanıyorum. Burada tüm alkışı, tüm desteği hak eden bu madenciler ve bu madencilerin evlerinde babalarının dönmesini bekleyen eşler, çocuklar. İşçi temsilcileri Bakan yardımcısıyla görüşecekler. Umarım bakan yardımcısı ile yapılan görüşmeden bir sonuç alınır, ki buradan alın terlerini almış olarak kentlerine, kölerine dönmüş olurlar. Biz de onlara her türlü desteği vermeye çalışacağız."

Kaynak: ANKA