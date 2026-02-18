Global Design Forum'un İstanbul edisyonu 13-16 Mayıs'ta gerçekleştirilecek

Dünyanın farklı ülkelerinden tasarımcılar, sanatçılar, mimarlar ve teknoloji alanında çalışan uzmanlar, 13-16 Mayıs'ta düzenlenecek "Global Design Forum İstanbul"da bir araya gelecek.

Forumun yanı sıra şehrin farklı yerlerinde sergiler ve özel tasarım çalışmaları program kapsamında yer alacak. İstanbul'daki tasarımcılar da etkinliğe katılarak, görsel ve işitsel projeler hazırlayacak.

Toplam 4 gün sürecek programın 2 günü forum şeklinde gerçekleştirilecek. Etkinlikte yerli ve yabancı tasarımcılar, tasarımın şehir hayatındaki yerini konuşacak.

Global Design Forum İstanbul, sanatçı ve tasarımcı Melek Zeynep Bulut'un kurduğu, İstanbul ve Londra merkezli People & Places & Ideas (PPI) adlı platformla birlikte düzenleniyor. Bulut ayrıca, etkinliğin artistik direktörlüğünü üstleniyor.

"Bu program da kendiliğinden şehirde canlı bir performans olarak konumlanıyor"

Soho House'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulut, Global Design Forum İstanbul'un tasarımı, yalnızca günü kurtaran çözümler ve net tanımlar üretme pratiği olarak görmediğini söyledi.

Bulut, programa dair şunları kaydetti:

"Global Design Forum İstanbul'u hayata geçirme ve bunu şehirle özdeş bir anlatı olarak ele almak yönündeki temel motivasyonumuz, bu kadim şehrin özgün kimliğini ve üretici potansiyelini uluslararası saha ile etkileşime açmaktır. Bu motivasyonla süreci yere özgülük (site-specificity) fikriyle birlikte düşünmekten büyük heyecan duyuyoruz. İstanbul, başlamayan ve bitmeyen, parçalarının birbirine bağlanma biçimleriyle özgünleşen ve bu nedenle sınırları hiçbir zaman tam olarak tanımlanamayan dünyanın en nevi şahsına münhasır şehirlerinden biridir. Şehri tam da bu aralıklar ve kendine has yan yanalıklar (juxtaposition) üzerinden ele alıyor ve parçalar arasındaki ilişkilere, bağlanma biçimlerine, doğal akışlara ve karşılaşmalara odaklanıyoruz."

Mekan kurma, yeniden düşünme ve hikaye oluşturma yoluyla farklı fikirlerin nasıl bir araya gelebileceğini araştırdıklarını anlatan Bulut, "Biz sonuçtan çok sürece önem veriyoruz. Uyumdan çok farklılıkların yan yana durmasını önemsiyoruz. Kesin cevaplar yerine potansiyele ve sorulara odaklanıyoruz. Şehirde tasarım kültürünü, üretimi, yaratıcılığı ve özgünlüğü kutlamayı amaçlıyoruz. Bu program da şehir içinde adeta canlı bir performans gibi konumlanıyor." görüşlerini paylaştı.

Londra Tasarım Festivali ve Global Design Forum'un kurucusu Ben Evans da Global Design Forum İstanbul'un başlamasının kendileri için heyecan verici olduğunu ve etkinliğin, tasarım alanında uluslararası bir iletişim ortamı oluşturma hedefi taşıdığını belirtti.

Evans, İstanbul'un farklı kültürlerin buluştuğu bir şehir olduğuna dikkati çekerek, bu özelliğin hem yerel kimliği görünür kılmak hem de tasarımın küresel konularla ilişkisini tartışmak için önemli fırsat sunduğunu ifade etti.

"Global Design Forum"un ön lansmanı Londra'da yapıldı"

Global Design Forum'un İstanbul'da düzenlenecek etkinliğinin ön lansmanı ise Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği rezidansında yapılmıştı.

Lansmana, İstanbul'daki programın artistik direktörlüğünü yürütecek sanatçı ve tasarımcı Melek Zeynep Bulut'un yanı sıra çok sayıda uluslararası tasarımcı ve davetli katılmıştı.

Bulut, lansmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yılı aşkın süredir Londra'da düzenlenen forumun, tasarım dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren ve alanın önemli gündemini taşıyan araştırma ve tartışma platformu olduğunu belirtmişti.

Program hakkında

Tasarımcılar, sanatçılar, mimarlar, teknoloji uzmanları, küratör, akademisyenler, şehir ve kültür yöneticilerinin katılacağı Global Design Forum İstanbul, 13-16 Mayıs'ta konuşmalar ve şehir geneline yayılan deneyimlerle uluslararası isimleri sanatseverlerle buluşturacak.

Yaklaşık 15 yılı aşkın süredir Londra'daki Victoria & Albert Müzesi'nde düzenlenen Global Design Forum'un İstanbul edisyonunun hayata geçirilmesi, platformun tasarım ve kültürel etkileşim alanındaki uluslararası vizyonunu genişleten önemli bir adım olarak görülüyor.

Programın Topkapı Sarayı yerleşkesi içinde gerçekleştirilecek forum bölümü, Beatrice Galilee'nin içerik danışmanlığı ile "Worlds in Contact" teması çerçevesinde, uluslararası ve yerel tasarımcıları buluşturan iki gün sürecek çeşitli oturumları, sunumları ve tartışmaları içeriyor.

Ekoloji, teknoloji, göç, kaynak kullanımı ve eşitsizlik gibi iç içe geçmiş krizlerle karşı karşıya kalan toplumlar bağlamında forum, tasarımı evrensel bir dil arayışı olarak değil, farklı yaşam, bilgi ve üretim biçimlerini tanıyan bir pratik olarak ele alacak.