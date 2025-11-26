Girne Koleji Alanya Kampüsü Açılışı Gerçekleşti

GİRNE Amerikan Üniversitesi çatısı altında faaliyet gösteren Girne Koleji, Alanya'daki yeni kampüsünün açılışını yoğun katılımla gerçekleştirdi. Anaokulundan liseye uzanan modern eğitim modelleri, uluslararası yabancı dil programları ve akademik-sportif başarı odaklı sistemiyle kolej, öğrencilerini yalnızca geleceğe değil, dünyaya hazırlamayı amaçlıyor.

Girne Koleji Alanya Kampüsü'nün lansman töreni; TÖDER Başkan Yardımcısı ve Girne Koleji Kurul Başkanı Ümit Kalko, Girne Koleji CEO'su Dilek Cambazoğlu, yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda velinin katılımıyla gerçekleşti. Lansman programının ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü, özel bir törenle kutlandı. Girne Koleji yönetiminin hazırladığı sürprizler ve anlamlı program, öğretmenlere unutulmaz anlar yaşattı.

KALKO: HER ÇOCUĞUN POTANSİYELİNİ GELECEĞE DÖNÜŞTÜREN BİR MODEL KURUYORUZ

Açılış konuşmasını yapan Girne Koleji Kurul Başkanı Ümit Kalko, "Eğitim, bir toplumun geleceğini şekillendiren en güçlü yatırımdır. Alanya'daki yeni kampüsümüzle birlikte, çocuklarımızın kendi potansiyellerini keşfedebileceği modern bir öğrenme ortamı sunuyoruz. Günümüz dünyasında ihtiyaç duyulan şey yalnızca bilgi değil; bilgiyi analiz edebilen, yorumlayabilen ve dünyayla bağlantı kurabilen bireylerdir. Bu nedenle eğitim programlarımızı sürekli güncelliyor, öğrencilerimize vizyon katan bir yapı inşa ediyoruz. Girne Koleji olarak her çocuğa 'Dünyanın kapıları sana açık' diyoruz" dedi.

Kalko, "Çocuklara yalnızca bilgiyi değil, yaşamı öğreten tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü gönülden kutluyoruz. Eğitim yolculuğumuzun en güçlü mimarları öğretmenlerimizdir" açıklamasında bulundu.

CAMBAZOĞLU: BİZİM İÇİN HER ÇOCUK DÜNYAYA AÇILAN BİR KAPIDIR

Girne Koleji CEO'su Dilek Cambazoğlu ise "Eğitim verdiğimiz her bölgede yalnızca akademik başarı değil; değer, kültür ve vizyon üretmeyi önceliyoruz. Öğrencilerimizi, bilginin ötesine geçerek dünyayı okuyabilen, entelektüel donanımı güçlü bireyler olarak yetiştirmeye kararlıyız. GAÜ'nün köklü deneyimiyle güçlenen yapımız, Alanya Kampüsümüz için büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bizim için her çocuk dünyaya açılan bir kapıdır ve Girne Koleji'nde o kapı tüm öğrencilere sonuna kadar açıktır" diye konuştu.

Cambazozğlu, "Girne Koleji'nin eğitim vizyonu; çoklu dil becerileri, bilimsel düşünme kültürü, evrensel değerler ve 21. yüzyıl becerileri temelinde şekilleniyor. Bu vizyonun odağında GAÜ'nün akademik birimleriyle yürütülen organik iş birliği ve öğrencilerin erken yaşlardan itibaren üniversite kültürüyle buluşmasını sağlayan özel bir model bulunuyor" ifadelerini kullandı.

MÜMİN SEKMAN'DAN 'HER ŞEY SENİNLE BAŞLAR' SEMİNERİ

Lansmanın konuğu olan kişisel gelişim yazarı Mümin Sekman, 'Her Şey Seninle Başlar' başlıklı seminer verdi. Sekman'ın bilimsel yaklaşımlarla desteklediği sunumu, veliler ve öğretmenlerden büyük beğeni topladı.

Kolejden yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Girne Koleji, Alanya açılışıyla eş zamanlı olarak Antalya Merkez Kampüsü'nün de açılış hazırlıklarını tamamladı. Bu hafta perşembe günü Antalya Merkez'de veliler ve öğretmenlerle bir araya gelinecek özel bir lansman gerçekleştirilecek. Lansmanın konuğu ise Prof. Dr. Sinan Canan olacak. Bilimsel bakış açısıyla geniş kitlelere ulaşan Sinan Canan, Antalya'daki lansmanda eğitimin nörobilim boyutuna dair ilham veren bir konuşma yapacak."