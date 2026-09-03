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CHP Heyeti KKTC'de Feribot Kazasını Yerinde İnceledi

CHP Heyeti KKTC'de Feribot Kazasını Yerinde İnceledi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan feribotun alabora olduğu kazayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere KKTC'ye giden CHP heyeti, Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile bir araya geldi. Heyet, arama-kurtarma çalışmaları ve yaralıların durumu hakkında bilgi aldı; hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı dileklerini ileterek süreci yerinde takip edeceklerini belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan feribotun alabora olduğu kazaya ilişkin görevlendirdiği CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Mersin Milletvekili Gülcan Kış ve Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, KKTC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile bir araya geldi.

CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Girne-Taşucu'nda gerçekleşen elim feribot kazasının ardından, CHP Genel Merkezimizin görevlendirmesiyle Mersin Milletvekilimiz Gülcan Kış ve Hatay Milletvekilimiz Nermin Yıldırım Kara ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz. İlk durağımız Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri oldu. Kendisinden arama-kurtarma çalışmaları ve yaralılarımızın durumu hakkında bilgi aldık. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acısı hala yüreğimizde. Ailelerinin yanındayız, süreci yerinde takip etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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