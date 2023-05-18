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Girit Adası'nda 5.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı Muğla'da da hissedildi

Girit Adası'nda 5.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı Muğla'da da hissedildi

Güncel Haberler

Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında, Muğla'ya 292 kilometre uzaklıktaki bölgede 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 9.07 kilometre altında meydana gelen sarsıntının büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi ise 5.0 olarak rapor etti.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Yunanistan'ın Girit Adası'nda saat 21.58'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 9.07 kilometre altında gerçekleşti.

Girit Adası'nda 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

DATÇA'YA 292 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Yapılan açıklamada merkez üssü Girit Adası'ndaki depremin, Muğla'nın Datça ilçesine 292 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak rapor etti.

Girit Adası'nda 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Girit Adası Ege Denizi Deprem Muğla Güncel Haberler

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