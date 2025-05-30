Giresun Üniversitesi'nde 5 Bin 500 Öğrenci Mezun Oldu

Giresun Üniversitesi'nde 5 Bin 500 Öğrenci Mezun Oldu
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Giresun Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde 5 bin 500 öğrenci kep attı. Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can, üniversitelerin ülkelerin kalkınmasındaki rolüne vurgu yaptı.

Giresun Üniversitesi'nde (GRÜ) düzenlenen törenle 5 bin 500 öğrenci mezun oldu.

Çotanak Spor Kompleksi'ndeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Halk oyunları gösterilerinin ardından bayrak yürüyüşü yapıldı.

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, törende, teknoloji üretimi ve nitelikli eğitimin ülkelerin kalkınmasının ön koşulu olduğunu söyledi.

Ülkelerin kalkınması içinde üniversitelere büyük sorumluluk düştüğünü dile getiren Can, güçlü ve gelişmiş üniversitenin, güçlü toplum ve güçlü ülke demek olduğunu ifade etti.

Can, 2006'da kurulan Giresun Üniversitesinin genç ve gelişmekte olduğuna işaret ederek, "Bugün itibarıyla üniversitemizde 13 fakülte, 3 enstitü, 5 yüksekokul, 1 konservatuvar ve 12 meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Kayıtlı öğrenci sayımız 25 bin 285 olup bunun 1485'i yabancı uyrukludur." dedi.

Mezun olan öğrencilere hitap eden Can, "Cennet ülkemizin topraklarına dağılıp aziz milletimize hizmet edeceksiniz. Dersleriniz bitti ama öğrenmeniz hayat boyu sürecektir ve sürmelidir. Sabırla, azimle gayret etmek sizi mutlaka başarıya ulaştıracaktır." diye konuştu.

Bölüm birincilerine ödülleri verilen törende, öğrenciler kep atarak mezuniyetlerini kutladı.

Törene, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ile Ali Temür, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, İl Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, akademisyenler ile veliler katıldı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
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