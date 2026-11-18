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Giresun Üniversitesince hayata geçirilen "Dijital Sanat ve Teknolojide Ekolojik Dönüşüm Projesi", dijital sanat üretiminde enerji tüketimi ve kullanılan donanımlarla ilgili uluslararası düzeyde standart oluşturulmasına katkı sağlayacak.

Proje koordinatörü, Giresun Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Merve Güven Özkerim, AA muhabirine, dijital teknolojilerin sanatın üretiminden sergilenmesine, dolaşımından korunmasına kadar pek çok aşamada kullanıldığını söyledi.

Bu süreçlerin enerji tüketimi, donanım ihtiyacı ve elektronik atık gibi çoğu zaman görünmeyen çevresel maliyetleri bulunduğuna dikkati çeken Özkerim, daha az kaynakla, daha uzun ömürlü, erişilebilir ve ekolojik açıdan sorumlu sanat üretimini incelediklerini belirtti.

Özkerim, bilgisayar ortamında üretilen görüntüler, dijital resimler, animasyonlar, video sanatı, üç boyutlu modellemeler, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları ve yapay zeka destekli çalışmaların dijital sanatın başlıca örnekleri arasında yer aldığını anlattı.

Dijital sanatın fiziksel dünyadan bağımsız olmadığının altını çizen Özkerim, her dijital eserin arkasında bilgisayar, ekran, sunucu, yazılım ve enerji tüketen teknolojik altyapılar bulunduğunu vurguladı.

Özkerim, yüksek çözünürlük ile enerji tüketimi arasında önemli bir ilişki bulunduğuna işaret ederek, "Dijital görüntüler piksellerden oluşuyor ve çözünürlük arttıkça işlenmesi gereken piksel sayısı da artıyor. Örneğin 4K çözünürlüklü bir görüntü, full HD görüntüye kıyasla 4 kat daha fazla piksel içeriyor." dedi.

İklim krizinde tüm kesimlerin sorumluluğu olduğunu belirten Özkerim, "İklim krizi, sanatçıların ve kültür-sanat alanındaki tüm paydaşların yalnızca düşünce ve söylemlerini değil, üretim biçimlerini de dönüştürmesini gerektiren etik ve estetik bir sorumluluktur." diye konuştu.

"Yalnızca sanatçılardan ekolojik açıdan duyarlı üretim yapmalarını beklemek gerçekçi değil"

Sanatsal üretimin, sanatçı, küratör, galeri, müze, koleksiyoner, teknoloji sağlayıcılar ve kültür kurumlarından oluşan geniş bir ekosistemin içinde gerçekleştiğini anlatan Özkerim, bu ekosistemde ortak bir farkındalık ve sorumluluk anlayışı geliştirmeden, yalnızca sanatçılardan ekolojik açıdan duyarlı üretim yapmalarını beklemenin gerçekçi olmadığını kaydetti.

Teknolojik tercihlerin ekolojik, etik ve estetik boyutlarını değerlendirmeye yönelik ortak ilkeler oluşturmayı amaçladıklarını belirten Özkerim, "Böylece sorumluluğun yalnızca sanatçıya yüklenmediği, kültür kurumlarının, sergileme alanlarının ve diğer paydaşların da kendi uygulamalarını sorguladığı bir yaklaşımı desteklemeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özkerim, mevcut donanımların yeniden kullanımı, müşterek teknolojik altyapılar, açık kaynak yazılımlar ve düşük kaynak gerektiren yaratıcı yöntemler aracılığıyla farklı üretim olanaklarının görünür hale gelmesinin önemine dikkati çekti.

Amaçlarının sanatçılara nasıl üretmeleri gerektiğini söylemek değil, farklı teknolojik ve estetik tercihlerle üretim yapabilecekleri daha adil, erişilebilir ve ekolojik açıdan sorumlu bir sanat ekosisteminin gelişmesine katkı sunmak olduğunu ifade eden Özkerim, "Çünkü sanatta yenilik yalnızca en son teknolojiyi kullanmakla değil, mevcut olanakları yeniden düşünmek ve farklı yaratıcı yollar geliştirmekle de mümkündür." dedi.

Özkerim, sanat eserini değerlendirirken kavramsal içeriği, estetik niteliği ve özgünlüğünün tartışıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak sanat eserinin üretiminde kullanılan teknolojilerin enerji tüketiminin, donanım ihtiyacının, kullanım ömrünün ve çevresel etkilerinin de değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda sanatçılar, küratörler ve kültür-sanat kurumları için ortak ilkeler geliştirmeyi ve uzun vadede uluslararası düzeyde uygulanabilecek bir standart oluşturulmasına katkı sunmayı hedefliyoruz."

Özkerim, ???????Antalya'da düzenlenen Küresel İklim Zirvesi COP31'e katılarak projeyi dijital poster formatında başarıyla sunduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA